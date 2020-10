[Le Deal du Jour] La récente gamme de TV Hisense U72QF, déclinée en versions 50, 55 et 65 pouces, permet d'accéder au QLED à un prix plus abordable que la concurrence. Bonne nouvelle : toutes les trois profitent actuellement d'une offre de remboursement : le modèle à 65 pouces passe ainsi de 999 euros à 799 euros, tandis que le 50 pouces chute de 599 à 499 euros. La version 55 pouces passe de 749 à 599 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

En matière de TV QLED abordable, la marque Hisense est un excellent choix avec ses rapports qualité/prix très intéressants. La gamme U7QF n’échappe pas à cette règle, puisqu’elle a le mérite d’assurer une compatibilité avec les meilleurs standards HDR comme le HDR10+ et le Dolby Vision. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à aller consulter le test complet du TV Hisense 65U7QF réalisé par Frandroid où nos confrères lui ont attribué la note de 8/10.

Jusqu’au 31 octobre, toutes les Hisense U7QF profitent d’une très belle baisse de prix malgré leur disponibilité récente. La 65 pouces bénéficie de la plus belle baisse via une offre de remboursement de 200 euros ce qui lui permet de descendre de 999 euros à 799 euros sur Boulanger, La Fnac et Darty.

Sachez aussi que Darty offre jusqu’à 90 euros en carte cadeau avec le code DARTY30. Les autres tailles de la Hisense U7QF sont également en promotion à partir de 500 euros — nous détaillons les offres disponibles en bas de l’article.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du TV Hisense 65U7QF ?

Le TV Hisense 65U7QF adopte un design élégant avec ses bords ultra fins. Le pied en métal, d’aspect un peu plus massif, n’est toutefois pas trop encombrant. L’écran dispose d’une dalle QLED de 65 pouces, soit une diagonale de 163 cm, qui sera très confortable pour regarder vos films et vos séries. Si elle n’arrive naturellement pas à la hauteur de l’OLED, la qualité d’image permise par le QLED sera tout à fait satisfaisante, avec une luminosité élevée et des contrastes nets. Ajoutons à cela la technologie Quantum Dot de la marque qui permet d’obtenir des couleurs plus vives.

Le téléviseur affiche par ailleurs une définition 4K UHD et supporte les contenus HDR10+, et même Dolby Vision (contrairement au maître du QLED, Samsung). Le son est quant à lui assuré par du Dolby Atmos pour un résultat immersif et un audio bien vaste.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Le TV Hisense 65U7QF tourne sous le système d’exploitation Vidaa U, qui donne accès aux applications immanquables comme Netflix, Prime Video ou encore YouTube, mais on regrettera l’absence des applications de replay ou encore de Disney+. Autrement, l’interface en elle-même sera fluide et agréable à utiliser. Le téléviseur est également compatible avec Alexa : un bouton sur la télécommande permet de solliciter l’assistant.

Enfin, la connectique se compose de quatre ports HDMI 2.0, deux ports USB, une sortie audio optique, une prise casque, un port Ethernet ainsi qu’une entrée antenne et une entrée satellite. En revanche, pas de ports HDMI 2.1 pour pouvoir profiter pleinement des consoles next-gen.

Qu’en est-il des autres tailles ?

Le TV Hisense U7QF est également disponible dans ses versions 50 et 55 pouces, qui bénéficient elles aussi de l’offre de remboursement du constructeur.

Ainsi, au lieu de 749 euros, sa version de 55 pouces revient à 599 euros grâce à une ODR de 150 euros sur :

Darty (90 euros en bon d’achat offerts en plus avec le code DARTY30)

Boulanger

La Fnac

Au lieu de 599 euros, sa version de 50 pouces revient quant à elle à 499 euros sur Boulanger grâce à une ODR de 100 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo