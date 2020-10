Noémie Koskas - 08 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Bouygues Telecom propose une offre sur son abonnement Bbox must Fibre, disponible en ce moment à 14,99 euros pendant un an. Il tombe donc au même prix que l'abonnement Bbox fit, mais ce dernier ne propose pas d'aussi bons débits ni de décodeur TV 4K en plus.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Pour le télétravail ou tout simplement pour profiter d’une très bonne connexion Internet, une offre avec de bons débits est importante. L’abonnement Bbox must Fibre de Bouygues Telecom propose des débits théoriques de 1 Gb/s en téléchargement, et ce, au même prix que l’abonnement Bbox fit qui n’assure, lui, pas plus de 300 Mb/s. Autre bonus : l’offre intègre également un décodeur TV 4K.

Jusqu’au 10 octobre 2020, l’offre Bbox must est à 14,99 euros par mois pendant un an. L’abonnement passera ensuite à 36,99 euros par mois. Il faudra s’engager sur un an pour bénéficier de cette offre.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’offre Fibre de la Bbox must ?

L’abonnement Bbox must Fibre de Bouygues Telecom propose un accès illimité à Internet avec des débits allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Cela devrait couvrir la majorité de vos usages quotidiens, que vous soyez en télétravail ou que vous souhaitiez simplement profiter d’une connexion avec de très bons débits. Cette offre se situe entre celles de la Bbox fit et de la Bbox ultym, mais est affichée au prix de la Bbox fit. Un bon point plutôt avantageux. Sachez aussi que pour toute souscription à une Bbox, Bouygues Telecom offre 6 mois de Spotify Premium. L’abonnement au service de streaming passera à 9,99 euros par mois au terme de cette période.

Que propose le décodeur TV ?

L’offre Bbox must comprend un décodeur TV 4K sous Android TV. Grâce à cette option, 180 chaînes seront mises à disposition ainsi que toutes les fonctionnalités de l’interface de Google. Concrètement, vous pourrez profiter de toutes les applications du Play Store, comme les traditionnelles Netflix, MyCanal ou Spotify. Google oblige, l’Assistant Google est également de la partie pour contrôler votre box TV à la voix. Notons aussi la présence d’un stockage de 128 Go pour pouvoir enregistrer des films, par exemple.

Qu’en est-il de l’offre téléphonique ?

Bouygues Telecom ne propose pas seulement la fibre, mais aussi une ligne téléphonique fixe qui vous permettra d’appeler vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays, en illimité. Au-delà de 199 correspondants différents, du hors forfait s’appliquera. De plus, en souscrivant à la Bbox must, vous pouvez profiter du remboursement des frais de résiliation de votre ancien fournisseur d’accès à Internet : jusqu’à 100 euros seront offerts par Bouygues.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo