Noémie Koskas - 01 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Aujourd'hui, le Macbook Air 13 pouces dans sa version 256 Go tombe sous les 1 000 euros sur Amazon et Cdiscount, qui l'affichent donc à 999 euros au lieu de 1 199 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Au début de l’année 2020, Apple avait remanié sa gamme de MacBook Air, notamment pour lui apporter plus de puissance et la débarrasser du mal aimé clavier papillon. Le MacBook Air 13 pouces, dans sa version 256 Go, bénéficie aujourd’hui d’une très bonne, et plutôt rare, promotion.

Au lieu de 1 199 euros, le MacBook Air 13 2020 dans sa version 256 Go est disponible à 999 euros sur Amazon et Cdiscount.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales nouveautés du MacBook Air 13 2020 ?

S’il y a bien une différence majeure que l’on peut noter sur cette version 2020 du MacBook Air 13 par rapport à celle de 2018, c’est bien l’absence du clavier papillon qui n’a pas eu le succès escompté. À la place, on trouve donc le Magic Keyboard qui s’appuie sur un mécanisme à ciseaux plus classique, mais tout de même robuste. La marque à la pomme a également décidé de miser sur la dernière génération de processeur Intel Core, plus performante. Le MacBook Air embarque donc un Intel Core i3 de dixième génération, cadencé à 1,1 GHz (boost jusqu’à 3,2 GHz) épaulé par 8 Go de mémoire vive. On trouve également un stockage SSD de 256 Go, contrairement aux anciennes versions qui démarraient à 128 Go.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Le MacBook Air 13 dispose d’un écran Retina, avec la technologie True Tone, très confortable. Le Touch ID pour déverrouiller l’ordinateur est également présent, ainsi que le trackpad Force Touch amélioré. Côté connectique, il faudra seulement compter sur deux ports USB-C et un port jack de 3,5 mm. En ce qui concerne l’autonomie, vous pourrez tenir en théorie environ 11 heures loin du chargeur.

À qui se destine-t-il ?

Le MacBook Air 13 2020 est un ultraportable qui conviendra à celles et ceux qui désirent exécuter des tâches simples au quotidien, comme de la navigation web, de la lecture de vidéos ou des logiciels de bureautique. Sa légèreté et son autonomie en feront ainsi un ordinateur idéal pour un usage scolaire, par exemple. Mais ce MacBook conviendra à un large public grâce à son format compact qui facilite son transport.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque à la pomme, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide des MacBook.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo