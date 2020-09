[Le Deal du Jour] La gamme TUF d'Asus est une valeur sûre en ce qui concerne les ordinateurs portables destinés au gaming. En ce moment, sa référence Asus TUF 505DV-AL062T est moins chère sur Cdiscount : elle passe de 1 299 euros à 950 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Même si la gamme TUF d’Asus a été renouvelée avec les tout derniers processeurs AMD, la génération qui précède est toujours aussi performante. En particulier l’Asus TUF 505DV-AL062T, qui bénéficie d’une configuration solide, et d’une très bonne promotion.

Initialement affiché à 1 299 euros, l’Asus TUF 505DV-AL062T est maintenant disponible à 950 euros sur Cdiscount.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de cet Asus TUF ?

L’Asus TUF 505DV-AL062T dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet de profiter d’une bonne fluidité en jeu. Là où l’Asus TUF se démarque de certains de ses concurrents, c’est aussi par son design aux accents dorés, qui ressortent d’autant plus au milieu de ce châssis noir sobre. Mention spéciale pour la mise en évidence des touches de mouvement les plus utilisées par les joueurs.

Ce laptop gaming est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 3750H quatre-cœurs cadencé à 2,3 GHz (boost jusqu’à 4 GHz), une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 couplée à une Radeon RX Vega 10. Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive pour pouvoir lancer les meilleurs jeux. Avec une telle configuration, les joueurs et joueuses n’auront aucun mal à faire tourner les jeux gourmands en qualité Ultra.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Cet ordinateur portable possède également un SSD de 512 Go qui assurera une capacité de stockage plus que confortable, mais également une grande rapidité au lancement de la machine et des jeux. Ajoutons à cela des temps de chargement considérablement réduits pour ne pas perdre une seconde lors des sessions gaming.

Toutefois, l’autonomie n’est presque jamais le fort des ordinateurs portables destinés au gaming, et l’Asus TUF n’échappe pas cette règle. Ainsi, ne comptez pas plus de 5 heures d’utilisation loin d’une prise. Côté connectique, cet Asus se défend plutôt bien avec un port USB 2.0, 2 ports USB 3,2 Gen 1, un port HDMI, un port Ethernet et un port jack 3,5 mm.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo