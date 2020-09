Sortie cet été en version bêta, la nouvelle mise à jour 0.60a d'eMule est désormais jugée admissible. Autrement dit, elle est quasiment prête pour une sortie grand public.

Ce n’est désormais plus qu’une question de semaines avant que ne sorte la nouvelle version d’eMule, un célèbre logiciel de téléchargement en pair à pair (P2P) qui eu son heure de gloire dans les années 2000, avant d’être progressivement écarté au profit d’un autre protocole, BitTorrent, puis de nouvelles méthodes d’accès aux contenus piratés, comme le streaming et le téléchargement direct.

Depuis le 5 septembre, la prochaine mise à jour du programme est considérée comme admissible (Release Candidate), c’est-à-dire qu’elle est quasiment prête à un lancement grand public. Dans le monde des logiciels, la Release Candidate désigne en effet la dernière étape avant la version finale, une fois corrigés les ultimes défauts de conception et bugs qui ont été repérés.

Une version communautaire du logiciel

Sur le forum eMule-Project.net, le sujet de discussion qui avait annoncé cet été la sortie en version bêta de la branche 0.60a (il s’agit du numéro de version de la mise à jour ) a été actualisé en conséquence. Il y est expliqué que « les tests ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes, l’application s’est rapprochée de son lancement en version finale ».

Les notes de mise à jour d’eMule 0.60a ne sont pas données en détail.

Il est y simplement indiqué « qu’en interne, les changements sont importants ; il y a des améliorations et des optimisations de la sécurité, quelques bugs et régressions ont été corrigés. Tout cela pourrait, et dans de nombreux cas devrait, être invisible pour les utilisateurs ».

Pour ce qui est des modifications visibles par l’internaute, certaines sont données dans le sujet de discussion — elles avaient d’ailleurs été évoquées dans une précédente actualité.

L’arrivée d’une mise à jour pour eMule a fait sensation cet été, puisque la dernière version officielle date du avril 2010, avec la sortie de la version 0.50a. Il apparaît toutefois que la mise à jour qui sera bientôt proposée ne sera pas officielle, mais plutôt une déclinaison « communautaire ». Elle est présentée ainsi (« Community version ») sur eMule-Project.net.

Dans les faits, d’autres moutures officieuses d’eMule ont été lancées — ce qui n’a rien de très étonnant, puisqu’il s’agit d’un logiciel libre diffusé sous une licence qui autorise de le reprendre à son compte et de suivre son propre chemin en matière de développement. On a ainsi vu émerger par exemple eMule 050b en 2015 (dans une première bêta) ou bien eMule 0.51 en 2018, qui a bénéficié d’une autre mise à jour en 2019 (v.051d).

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo