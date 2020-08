eMule est un logiciel de P2P qui était très utilisé dans les années 2000. Tombé en désuétude, il n'est pas tout à fait mort : il est même en train de bénéficier d'une mise à jour.

Vous souvenez-vous du net des années 2000 ? À cette époque, les conversations sur Caramail démarraient par un très amical « ASV ? », tandis que l’on ouvrait en parallèle MSN Messenger pour envoyer des wizz à ses contacts. Le haut débit commençait à peine à émerger en France. Et déjà les internautes s’adonnaient au piratage. D’abord sur Napster, puis sur eMule.

Figurez-vous qu’eMule est loin d’être mort.

Si vous êtes peut-être passé à autre chose depuis longtemps, soit parce que vous avez opté pour d’autres méthodes de téléchargement des œuvres culturelles de façon illégale (comme le protocole BitTorrent, le streaming ou le téléchargement direct), soit parce que vous avez adopté l’offre légale, d’autres continuent de fréquenter le célèbre logiciel de téléchargement en pair à pair (P2P).

À lire : Oui, on peut toujours être condamné en 2019 pour avoir téléchargé des films sur eMule

Voici venu eMule 0.60a

Il y a même toujours une communauté de développeurs qui cherchent à faire évoluer le programme. La preuve : une nouvelle version du programme d’échange de fichiers est en train d’aboutir. Actuellement en version bêta, cette mouture a été présentée mi-août sur le forum eMule-Project.net. Elle est estampillée 0.60a et doit succéder à la version actuellement disponible, numérotée 0.50a.

Un logiciel qui reçoit une mise à jour, quoi de plus banal, direz-vous ? C’est là où les choses deviennent particulières : cela fait plus de dix ans qu’eMule n’a pas évolué techniquement. La sortie du logiciel en version 0.50a date en effet du 7 avril 2010. À l’époque, nous étions sous la présidence de Nicolas Sarkozy et une loi était votée en France pour combattre le piratage. Son nom ? Hadopi.

À dire vrai, nous aurions pu manquer l’annonce de la sortie en bêta d’eMule 0.60a : il a fallu qu’un de nos lecteurs, Jiang, en parle sur nos forums pour que l’on ait des nouvelles du programme. Sur le forum d’eMule-Project.net, plusieurs intervenants se sont félicités de cette nouvelle version, et certains en ont profité pour suggérer des nouveautés, comme le support de l’IPv6.

La date de sortie d’eMule 0.60a en version finale n’est pas indiquée. Côté technique, il est annoncé la prise en charge des liaisons sécurisées en HTTPS pour des téléchargements (comme la liste des serveurs via server.met ou les filtres d’adresses IP), l’obfuscation de la première connexion à un serveur ou encore des modifications dans le partage UPnP de Windows. Il ne s’agit que d’un extrait des notes de mise à jour.

Dans divers rapports, notamment ceux de 2009 et de 2013, le cabinet d’étude Sandvine soulignait le déclin des échanges en P2P au profit d’autres pratiques pirates, à commencer par le téléchargement direct — l’âge d’or de RapidShare ou encore MegaUpload. Par la suite, le poids d’eMule s’est fortement affaissé face à d’autres usages, au rythme des évolutions des pratiques des internautes.

Sur sa page d’accueil, eMule-Project.net prévenait les visiteurs que la périodicité de mise à jour d’Emule est variable : le logiciel « n’est pas mis à jour régulièrement », était-il signalé. Au moment d’écrire ces lignes, l’auteur indiquait toutefois « qu’en ce moment, la fréquence varie entre 1 et 3 mois ». Et d’ajouter que ce « n’est pas garanti ». Dix ans plus tard, on peut le confirmer : ce n’était pas garanti.

