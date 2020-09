Noémie Koskas - 11 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] La gamme de TV TCL C715 est une très bonne entrée de gamme pour le QLED. Grâce à une ODR, la version 55 pouces revient à 499 euros au lieu de 599 euros, et la version 65 pouces chute à 749 euros au lieu de 899 euros initialement.

Sur le segment des TV QLED d’entrée de gamme, la marque TCL se hisse parmi les meilleures. Sa série C71 n’a rien à envier à ses concurrentes avec sa compatibilité avec les standards HDR comme le Dolby Vision et HDR10 +.

Initialement proposé à 599 euros, le TCL C715 de 55 pouces revient à 499 euros grâce à l’Offre de remboursement en cours, pour un achat jusqu’au 12 septembre.

La version de 65 pouces du TCL C715 est quant à elle réduite à 749 euros au lieu de 899 euros.

En plus de ces réductions, sachez que Darty offre 90 euros en bon d’achat avec le code DARTY30 jusqu’au lundi 14 septembre.

Quelles sont les principales caractéristiques du TCL C715 ?

Pour sa gamme C71, la marque TCL a misé sur un design minimaliste avec des bordures fines métalliques et des pieds réglables, soit au centre soit aux extrémités de l’écran. L’écran du TCL 55C715 dispose d’une dalle QLED de 55 pouces, soit une diagonale de 139 cm, tandis que le 65C715, comme son nom l’indique, propose une dalle QLED de 65 pouces, soit 163 cm. Les deux téléviseurs de la gamme affichent une définition 4K UHD et sont compatibles avec le Dolby Vision et le HDR 10+. Côté audio, on retrouve le son immersif autorisé par le Dolby Atmos. Bref, une configuration complète vraiment appréciable pour ces prix.

Sans atteindre la qualité d’image permise par l’OLED, la restitution des nuances de ces dalles QLED sera tout de même excellente, avec une luminosité élevée et des contrastes bien nets.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Le TV TCL C715 tourne sous Android TV. Vous aurez ainsi accès à un grand nombre d’applications du Play Store comme les immanquables Netflix, Prime Video, Molotov ou encore MyCanal.

Ce téléviseur est également compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa. Une aide pratique si vous voulez délaisser la télécommande. La fonction Chromecast permettra de diffuser du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur sur le TV.

Enfin, la connectique est plutôt complète avec 3 ports HDMI 2.0, 2 ports USB, 1 sortie optique, 1 prise casque, 1 port Ethernet, 1 entrée antenne et 1 entrée satellite. En revanche, pas de ports HDMI 2.1.

