Romain Ribout - 08 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] C'est le bon moment pour acheter l'iPhone 11 Pro, l'excellent flagship d'Apple. Rakuten le propose actuellement à 861 euros au lieu des 1 159 demandés à son lancement, avec en plus 100 euros offerts sur votre prochaine commande.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Alors que les prochains iPhone ne seront finalement pas disponibles en ce mois de septembre 2020, c’est aujourd’hui l’occasion d’obtenir l’un des actuels meilleurs smartphones haut de gamme d’Apple à un prix très réduit. Il s’agit de l’excellent iPhone 11 Pro qui bénéficie d’une réduction exceptionnelle de près de 300 euros sur son prix d’origine.

Au lieu de 1 159 euros à sa sortie, l’iPhone 11 Pro s’affiche alors à 861 euros sur Rakuten. Ce n’est pas tout, le site marchand permet également d’obtenir 100 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour mieux comprendre l’offre

Quel est l’avantage de l’iPhone 11 Pro ?

En comparaison du modèle classique et de la version Max, cet iPhone 11 Pro a la particularité de proposer un format incroyablement compact grâce à son écran borderless de 5,8 pouces. C’est un form factor très agréable en main qui lui permet d’ailleurs de se faufiler bien plus facilement dans la poche d’un pantalon. De plus, la qualité de la dalle OLED est sublime.

Quelles sont les autres caractéristiques ?

Pour le reste, c’est grosso modo le même smartphone que les autres membres de sa famille. On retrouve le même design avec cette énorme encoche équipée de Face ID ou encore la même puissance brute grâce à la puce A13 Bionic. L’iPhone 11 Pro propose également le même triple capteur que la version Max pour profiter d’une belle polyvalence en photo.

Est-ce qu’il recevra la prochaine mise à jour ?

La réponse est oui. Ce smartphone recevra évidemment iOS 14 en temps et en heure, ainsi que de nombreuses autres mises à jour majeures lors de ces prochaines années. Pour preuve, l’iPhone 6S lancé en 2015 continue d’être entretenu par la marque en 2020.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo