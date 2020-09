Signify commercialise un nouveau modèle de Philips Hue, permettant d'ajouter l'Ambilight à n'importe quel téléviseur. Mais à quel prix.

Quand on teste un téléviseur Philips, une fonctionnalité ressort immanquablement : la projection, à l’arrière de l’écran, des couleurs affichées à l’écran grâce à un système de diodes multicolores. Si cela semble être un gadget à première vue, celles et ceux qui l’ont testé ont du mal à revenir en arrière : le jeu de lumière à l’arrière de l’écran donne encore plus un sentiment d’immersion total dans la pièce, d’autant que Philips fait les choses avec goût et nuance.

Une bande lumineuse très onéreuse

Cette exclusivité appartiendra bientôt au passé : Signify, la branche de Philips éditant désormais la gamme Hue, a annoncé la Hue Play Gradient Lightstrip, qui vient s’ajouter à la gamme Hue Play déjà pensée pour un éclairage dynamique. Pour l’heure, il n’existe au catalogue qu’une barre de lumière à poser derrière un téléviseur ou la possibilité de jouer avec plusieurs ampoules Philips Hue.

La bande lumineuse diffère des bandes déjà commercialisées par sa capacité à s’éclairer de différente manière selon les portions de la bande. Pour associer la couleur à l’image à l’écran, il faut évidemment qu’un coin sombre puisse être éteint, qu’une autre partie donne des tons bruns et qu’une dernière soit jaune. Cette nouvelle bande lumineuse sera vendue en trois tailles, convenant à des téléviseurs de 55, 65 et 75 pouces et sera livrée avec les attaches pour la fixer à l’arrière. Pour les téléviseurs suspendus à un mur, ce sera donc la solution idéale puisqu’il suffira de gainer les câbles avec ceux déjà présents pour alimenter la télévision.

Reste que cet ajout a un prix élevé. Tout d’abord, il faut posséder le boîtier Sync Box, qui est un contrôleur permettant à la bande lumineuse (ou à toute lampe Philips Hue) de savoir ce qui se passe à l’écran. Il coûte déjà à peu près 200 €. Ensuite, la bande lumineuse, composée de plusieurs parties de 13 cm, toutes indépendantes, ne sera pas vendue à moins de 200 € pour la plus petite. Dans les prix américains, seuls communiqués pour l’instant, Signify a communiqué 220 dollars pour la version 65 pouces et 240 dollars pour la version 75 pouces. À titre de comparaison, le concurrent Lifx propose la même technologie pour moins de 100 €. Il faudrait alors ajouter un boîtier pour relier l’ensemble à un téléviseur, mais le composant d’éclairage est presque le même. D’autant que pour l’heure, Signify n’a annoncé aucun bundle qui contiendrait le boîtier Sync Box et la nouvelle Hue Strip.

Difficile de convaincre d’ajouter 40 % du prix d’un téléviseur moyen de gamme à 1 000 € pour simplement avoir un éclairage arrière.

