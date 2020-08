Pierre Bourgès - 13 août 2020 Tech

Après l'annonce du Sony WH-1000XM4, le prix du XM3 est revu à la baisse. On peut le retrouver en ce moment sur Rakuten à 220 euros au lieu des 380 demandés à son lancement.

Si le XM4 vient juste d’être annoncé, il devrait reprendre la grande majorité des fonctionnalités du Sony WH-1000XM3. On retrouve donc ce casque toujours aussi bon, avec l’une des meilleures réductions de bruit du marché, et un prix qui chute avec l’arrivée de son successeur.

Proposé à 380 euros lors de son lancement, vous pouvez désormais retrouver le Sony WH-1000XM3 à 220 euros sur Rakuten. Cela fait une belle promotion pour l’un des meilleurs casques du marché.

La réduction de bruit du Sony WH-1000XM3 est-elle vraiment efficace ?

C’est tout simplement l’une des meilleures du marché, si ce n’est la meilleure avec celle du Bose Headphones 700. En plus d’une bonne isolation passive avec ses oreillettes circum aural, vous pourrez régler la réduction du bruit sur 20 niveaux différents en fonction de votre environnement. Il est alors possible de se couper totalement des bruits pour travailler efficacement par exemple, ou bien laisser les voix humaines passer pour entendre l’annonce de votre arrêt de bus.

Pour vous simplifier la vie, vous bénéficierez aussi du mode Quick Attention qui vous permettra, en posant la main sur l’oreillette droite, de stopper la musique et annuler la réduction de bruit active pour écouter son environnement.

Qu’en est-il de la qualité audio ?

La qualité audio du casque est également parmi les meilleures du marché et est tout simplement excellente. On notera tout de même la signature de Sony avec des basses assez prononcées. Le constructeur nous laisse alors le choix de réduire cette emphase en configurant le mode clear bass sur l’application Sony Headphones Connect disponible sur iOS et Android.

Que faut-il savoir de plus ?

En installant cette application dédiée, vous aurez accès à quelques fonctionnalités supplémentaires intéressantes. On pourra notamment retrouver un égaliseur afin de régler plus précisément le rendu souhaité. C’est aussi par le biais de cette application qu’on pourra configurer plus précisément la réduction de bruit active. Notez aussi que le XM3 est compatible avec Google Assistant, Siri et Alexa.

Enfin, l’autonomie est elle aussi très correcte, on peut profiter d’environ 30 heures avec la réduction de bruit activée. On pourra d’ailleurs le recharger via USB-C et bénéficier de la charge rapide. Sony annonce qu’il est possible de récupérer 5 heures d’écoute en 10 minutes de charge.

