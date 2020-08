La nouvelle blague de Google dans son moteur de recherche va vous faire danser. Promis.

Toutes les recherches sont-elles égales ? Si vous tapez « Numerama » dans Google, vous trouverez des liens vers votre site d’information préféré. Si vous tapez en revanche « cha cha slide » dans Google, vous tomberez sur la vidéo de ce tube dansant des années 2000 au 93 millions de vues sur YouTube, par Mr C The Slide Man. Mais ce n’est pas tout : un petit micro sur la droite, dessiné, attire votre attention. Vous cliquez dessus et… on vous laisse la surprise, mais assurez-vous d’avoir le son activé sur votre ordinateur.

Les easter eggs de Google

La petite blague inoffensive, qui fera danser votre navigateur (fonctionne aussi sur un smartphone) a été repérée par Matt Navara, célèbre consultant en stratégie sur les réseaux sociaux. Google a confirmé que l’ajout était une opération rigolote sous son tweet, justifiant l’ajout par un « nous nous sentions funky ».

Ce n’est pas la seule requête que Google anime avec des références populaires. On se souvient du gant de Thanos pour la sortie d’un épisode d’Avengers ou des personnages de Friends qui ont le droit à des animations particulières. Le moteur de recherche s’est également enrichi par des expériences allant au-delà du résultat brut : on pense aux modèles en 3D qui peuvent être projetées en réalité augmentée. Malheureusement pour les dinosaures, les modèles sont les interprétations populaires des bêtes, propulsées par Jurassic Park, et ne reflètent pas la connaissance scientifique du sujet.

Mais comme c’est vendredi, on se contentera de cha cha real smooth.

