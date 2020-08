Pierre Bourgès - 04 août 2020 Tech

Renouvelé il y a quelques mois, le MacBook Air 13 pouces 2020 apporte quelques améliorations par rapport à la version précédente. La principale nouveauté est l’arrivée du nouveau Magic Keyboard qui signe la disparition du controversé clavier papillon. Cette nouvelle version connait aussi d’autres ajustements comme, par exemple, un stockage minimum de 256 Go au lieu de 128.

Le MacBook Air 13 2020 est disponible dans sa configuration basique à 1 099 euros au lieu de 1 199 euros sur Amazon. Une réduction bienvenue pour s’équiper pour la rentrée.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que la version 2020 du MacBook Air 13 a de plus ?

Si l’on ne remarque pas forcément les améliorations au premier coup d’œil, elles étaient pourtant très attendues. On note notamment la disparition du clavier papillon, qui a connu de nombreux problèmes techniques. C’est le nouveau Magic Keyboard qui le remplace avec une technologie ciseaux, certes plus classique, mais bien plus robuste.

Ce MacBook Air 13 est également équipé d’un Intel Core i3 de 10e génération cadencé à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) et 8 Go de RAM. Si la version 2019 était propulsée par un Core i5, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, la dernière génération d’Intel Core i3 qu’embarque ce nouveau modèle est plus performant.

Par ailleurs, on trouve dans cette version de base un SSD de 256 Go. Apple abandonne enfin les disques durs 128 Go sur ces nouvelles versions, il était temps.

Quelles sont les autres caractéristiques ?

Cette configuration de base est également épaulée par 8 Go de RAM. Grâce à une partie logicielle bien optimisée, l’expérience est fluide et permet de faire de la bureautique ou de la navigation Internet sans aucun problème. Vous profiterez en plus d’un écran Retina très confortable. On retrouvera enfin deux ports USB-C et une prise jack 3,5 mm.

Côté autonomie, le PC se situe dans le haut du panier des ultra portables et peut tenir environ 11 heures loin du chargeur.

Est-ce qu’il est adapté à mes besoins ?

Ce MacBook Air 13 est un ultra portable, ce n’est donc pas une machine pour faire du montage vidéo par exemple. En revanche, sa robustesse, sa légèreté et son autonomie lui permettent d’être transporté n’importe où. En somme, que ce soit pour prendre vos cours ou pour un usage bureautique en déplacement, ce MacBook Air est parfait.

Si vous n’êtes pas certains que ce Mac soit celui qu’il vous faut, n’hésitez pas à consulter notre guide des différents MacBook en fonction de vos besoins.

