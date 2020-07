Pierre Bourgès - 30 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Le Roborock S5 Max profite aujourd'hui d'un excellent rapport qualité/prix grâce à cette promotion. On retrouve en effet ce robot aspirateur à 355 euros sur Rakuten.

Qui n’a jamais rêvé de se débarrasser de quelques corvées de nettoyage ? Avec l’arrivée des robots aspirateurs, il est désormais possible de laisser ces petites machines gérer le nettoyage du sol à votre place. Le Roborock S5 Max propose en plus une fonction serpillière pour laver entièrement votre sol.

Proposé à 549 euros lors de son lancement, le Roborock S5 Max est aujourd’hui à 355 euros sur Rakuten.

Pour mieux comprendre l’offre

À quoi va me servir un robot aspirateur ?

Le ménage n’est pas la tâche la plus intéressante à faire lorsque l’on est chez soi. Un aspirateur robot peut s’en occuper sans vous déranger. Le Roborock S5 Max peut être programmé pour passer l’aspirateur et la serpillière lorsque vous êtes absent. Vous pourrez même lui demander via l’application dédiée de passer dans une pièce spécifique.

Quelles sont ses fonctionnalités ?

L’une des grandes forces du S5 Max, c’est sa capacité de pouvoir cartographier l’espace dans lequel il évolue, lui permettant d’optimiser son nettoyage à chaque cycle. Il ne se contente pas de passer de manière aléatoire, mais suit un parcours précis pour nettoyer les moindres recoins le plus efficacement possible.

L’autre force de ce robot aspirateur, c’est de pouvoir passer la serpillière. Il contient un réservoir de 280 mL d’eau et nettoiera le sol une fois aspiré. S’il sait détecter le vide et les objets pour les éviter, il sait aussi reconnaître les surfaces comme les tapis ou la moquette pour ne pas y mettre d’eau.

Que savoir de plus ?

Par rapport à son prédécesseur, le Roborock S5 Max est plus autonome encore. Il peut désormais aspirer et laver jusqu’à 120 m2 en un seul cycle. En plus, il peut calculer la quantité d’énergie pour nettoyer chaque pièce, et ainsi aller se recharger rapidement pour pouvoir terminer sa tâche là où il en était. Concrètement, pour ne pas perdre de temps, il fera une halte lorsqu’il sera au plus près du chargeur si besoin, et non lorsqu’il sera au minimum de sa batterie.

