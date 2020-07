Pierre Bourgès - 28 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] L'un des meilleurs casques du marché est aujourd'hui en forte promotion sur Rakuten. On retrouve en effet le Bose Headphones 700 à 269 euros au lieu des 380 demandés au lancement.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Dans le monde des casques sans fil à réduction de bruit, Sony et Bose sortent du lot. À côté de l’indémodable WH-1000XM3 du constructeur japonais, Bose s’aligne avec son Headphones 700. Plus élégant et plus performant que le QC35 II, ce casque est l’un des meilleurs du marché.

Le Bose Headphones 700 est actuellement disponible à 269 euros sur Rakuten au lieu de 380, soit une promotion de plus d’une centaine d’euros pour cet excellent casque à réduction de bruit.

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut la réduction de bruit du Headphones 700 ?

Si Bose avait du mal à concurrencer celle du Sony WH-1000XM3 avec son QC35 II, l’Américain a largement amélioré sa copie pour s’aligner avec le japonais. Le Bose Headphones 700 profite tout simplement de l’une des meilleures réductions de bruit du marché.

Elle est d’ailleurs réglable via l’application Bose Connect (disponible sur iOS et Android) ou avec les boutons physiques situés sur l’écouteur gauche. Pas moins de 11 niveaux de réduction sont possibles afin de choisir précisément le niveau dont on a besoin.

Quid de la qualité audio ?

Bose oblige, le Headphones 700 s’approprie la signature audio propre à la maque. Le rendu sonore est excellent et la prédominance des basses, typique du constructeur, propose un son chaleureux qui s’adapte à toute sorte de musique.

Que savoir de plus ?

Le Bose Headphones 700 propose d’autres fonctionnalités configurables depuis l’application dédiée. On peut, par exemple, faire appel à notre assistant vocal préféré (Google Assistant, Siri ou Alexa) directement depuis le casque en appuyant sur le bouton situé derrière l’écouteur droit.

Le casque bénéficie également d’une très bonne autonomie, environ 20 heures selon le constructeur. Il se recharge via un port USB-C pour lui donner 3 heures 30 d’écoute supplémentaire en seulement 10 minutes de charge, toujours selon Bose.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Bose Headphones 700.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Bose Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo