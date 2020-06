Que ce soit avec pour son écran, son design ou encore sa compatibilité 5G, le Oppo Find X2 Neo possède de sérieux arguments. Il est actuellement en promotion sur Bouygues Telecom grâce à une remise de 70 euros.

Lancé dans l’ombre du Oppo Find X2 Pro, le Oppo Find X2 Neo est un smartphone tout aussi intéressant. Il a l’avantage d’être plus abordable que son grand frère, tout en conservant certaines de ses caractéristiques comme la compatibilité avec le réseau 5G.

Jusqu’au 21 juin, le Oppo Find X2 Neo bénéficie d’une remise de 70 euros grâce à une ODR. Son prix d’achat passe ainsi à 1 euro avec le forfait Sensation 90 Go, ou alors 129,90 euros avec le forfait Sensation 60 Go. Dans les deux cas, il faudra ensuite ajouter une mensualité de 8 euros en plus pendant 24 mois au prix de son abonnement mobile.

Enfin, si vous ajoutez des écouteurs Oppo Enco Free dans votre panier en plus du Find X2 Neo, les écouteurs sont intégralement remboursés par Oppo.

Un smartphone agréable à l’oeil

Le Oppo Find X2 Neo est un beau smartphone au design premium, surtout dans sa version allant du gris au bleu. Dans ce coloris, le matériau choisi est le verre dépoli qui a l’avantage de ne pas prendre les traces de doigts, comme sur l’iPhone 11 Pro. La face arrière accueille également quatre capteurs photo qui offrent une belle polyvalence à l’usage.

À l’avant, le Oppo Find X2 Neo donne l’impression de n’être recouvert que d’un écran. En effet, les bords incurvés et les fines bordures donnent à la dalle un excellent taux d’occupation de la face avant. D’autant que l’écran est d’excellente qualité : une dalle AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il profite également d’une « très grande fidélité » colorimétrique selon le test de Frandroid, où il a reçu la note de 8/10.

Prêt pour l’avenir

Le Oppo Find X2 Neo est équipé d’un nouveau processeur de Qualcomm : le Snapdragon 765G. Celui-ci garantit d’excellentes performances pour une expérience utilisateur très fluide dans tous les usages. Les jeux récents peuvent même tourner en qualité élevée sans ralentissements. Et avec 12 Go de RAM, les applications placées en arrière-plan restent chargées longtemps et sont toujours prêtes à être utilisées.

L’autre intérêt de ce smartphone se situe dans sa compatibilité avec le réseau 5G. Même si la 5G n’est pas encore lancée en France, il est bon de s’y préparer en s’équipant d’un téléphone déjà compatible. Cela évitera d’avoir à changer de smartphone pour profiter de ce nouveau type de réseau.

Le Oppo Find X2 Neo à partir de 1 euro

Lancé il y a quelques semaines au prix de 699 euros, le Oppo Find X2 Neo est à un prix plus doux en l’achetant sur Bouygues Telecom. En effet, l’opérateur vous propose d’étaler le paiement sur 24 mois lors de la souscription simultanée à un forfait Sensation.

Le prix d’achat du Oppo Find X2 Neo est de 1 euro avec une mensualité de 8 euros pendant 24 mois lorsqu’on l’associe à un forfait Sensation 90 Go. Ce forfait est l’un des plus complets de l’opérateur français. Il comprend chaque mois :

90 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe

Une enveloppe de 35 Go à utiliser en Europe

Une deuxième carte SIM pour aller sur Internet (pour les tablettes par exemple)

Surtout, ce forfait 90 Go est un forfait qui sera compatible avec la 5G quand celle-ci sera déployée sur le réseau de Bouygues Telecom, à la fin de l’année.

Ce forfait est affiché au prix de 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros la deuxième, avec un engagement de 24 mois.

Notez enfin que pour le lancement de l’Oppo Find X2 Neo, Oppo propose de rembourser intégralement l’achat d’une paire d’écouteurs sans fil Enco Free. D’une valeur de 129,99 euros, ce sont des écouteurs true wireless haut de gamme qui ont la particularité d’être vendus avec des embouts intra-auriculaires ou des embouts classiques, qui ne bouchent pas l’oreille.

Pour bénéficier de ce remboursement, il faut mettre dans son panier Bouygues Telecom l’Oppo Find X2 Neo, mais aussi les écouteurs Oppo Enco Free, puis de se rendre sur cette page pour bénéficier de l’ODR. Il faut compter ensuite deux à trois semaines pour recevoir le remboursement.

Crédit photo de la une : Frandroid