Une équipe de hackers a mis en ligne un nouveau jailbreak pour l'iPhone. Sa particularité ? Il fonctionne aussi sur iOS 13.5, version tout juste mise en ligne par Apple.

Il y a visiblement une faille dans iOS 13.5, la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple — celle qui ajoute l’outil de contact tracing développé en partenariat avec Google. Comme rapporté dans un article de ZDNet publié le 24 mai, une équipe de hackers a mis au point un nouveau jailbreak pouvant fonctionner sur tous les appareils récents — jusqu’à iOS 13.5.

Normalement, ce piratage est plus facilement appliqué aux vieilles versions d’iOS. Selon un tweet de Pwn20wnd, hacker officiant au sein de l’unc0verTeam, il s’agit d’un « événement majeur » pour le jailbreaking. Il n’y avait plus eu une telle vulnérabilité exploitable tout de suite depuis iOS 8 — soit septembre 2014.

#unc0ver v5.0.0 will be the first 0day jailbreak released since iOS 8 !

Every other jailbreak released since iOS 9 used 1day exploits that were either patched in the next beta version or the hardware.

This will be a big milestone for jailbreaking.

— Pwn20wnd (@Pwn20wnd) May 23, 2020