[Le Deal du Jour] La version 64 Go de l'iPhone XS est aujourd'hui disponible au prix inédit de 664 euros sur les boutiques Darty et Boulanger via Acheter sur Google, contre plus de 1 000 euros à son lancement. Notez qu'on le trouve en coloris gris sidéral, or et argent. Faites votre choix !

Remplacé par l’iPhone 11 Pro depuis quelques mois, l’ancien smartphone haut de gamme d’Apple n’est plus proposé au même prix qu’à sa sortie. Lancé à 1 159 euros, l’iPhone XS est aujourd’hui disponible à seulement 664 euros (via Acheter sur Google) grâce au code promo BIENVENUEMAI. Cela représente une économie d’environ 43 % de son prix d’origine.

Il possède encore tous les avantages d’un terminal haut de gamme, mais à un prix bien plus contenu. C’est tout simplement le meilleur rapport qualité/prix pour un smartphone Apple à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Pour mieux comprendre l’offre

Que faut-il savoir sur l’iPhone XS ?

Apple fait aujourd’hui de meilleurs smartphones, mais l’iPhone XS est toujours aussi bon. C’est un ancien terminal premium qui n’a fait aucun compromis à son lancement en fin d’année 2018. Il est luxueux avec son design borderless entouré par une bande d’acier inoxydable, puissant grâce à la puce A12 Bionic et toujours aussi doué en photo.

Son écran OLED de 6,1 pouces est par ailleurs un régal à regarder au quotidien tant la calibration est presque parfaite. De plus, cela induit un format particulièrement agréable à avoir en main.

Il ne faut ensuite pas oublier qu’Apple retire peut-être les anciennes références de son catalogue, mais il ne les oublie pas pour autant. L’iPhone XS tourne aujourd’hui sous la dernière version d’iOS et il continuera de recevoir les prochaines mises à jour pendant de nombreuses années. La firme de Cupertino est une championne pour cela.

C’est quoi Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme qui regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Auchan, Carrefour, Darty, Fnac, ou Boulanger. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

