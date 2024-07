Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Si vous comptiez profiter des soldes pour changer votre aspirateur vieillissant, Dyson propose de nombreux modèles d’aspirateurs balais régulièrement en promotion. C’est le cas du V8 qui passe sous les 300 €.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur Dyson V8 ?

L’aspirateur balai sans fil V8 de Dyson est vendu habituellement 399 € sur le site de Dyson. Pour les soldes d’été, il est proposé sur Cdiscount au prix de 289,99 €.

C’est quoi, cet aspirateur balai de Dyson ?

L’aspirateur V8 est un classique de Dyson au très bon rapport qualité prix. Ce modèle abordable est un excellent compromis entre les performances des modèles premiums et le prix contenu des milieux de gamme. Son poids de 2,63 kg et sa bonne prise en fond un modèle agréable à manier, même après plusieurs minutes de ménage. Une manipulation rapide le transforme en aspirateur à main, pour atteindre plus facilement les coins difficiles d’accès.

Vous retrouverez la brosse standard Motorbar, utile sur tout type de sol, et douée pour aspirer les poils d’animaux sans les emmêler, ainsi qu’une brosse à embout large et un long suceur. Pensez bien à souvent nettoyer ces accessoires pour ne pas perdre en efficacité. Niveau nettoyage, le collecteur se vide à l’aide d’un levier à tirer.

Sur sa station murale, le Dyson V8 ne prend pas beaucoup de place // Source : Dyson

L’aspirateur Dyson V8 est-il une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 300 €, c’est une excellente affaire pour un modèle efficace, silencieux et simple à utiliser. Ce n’est pas le plus puissant des aspirateurs balais de la marque, mais grâce à son moteur aux 110 000 tours/minute et ses quatorze cyclones qui produisent une force centrifuge puissante, la poussière est capturée efficacement. Le moteur du V8 est de plus conçu pour ne pas baisser de régime au fur et à mesure de l’aspiration. Attention toutefois, si le collecteur est plein, le moteur a tendance à s’essouffler plus rapidement.

Niveau autonomie enfin, comptez 40 minutes d’aspiration en mode normale. Un mode Max, utile pour aspirer des endroits particulièrement sale, ou quand les brosses sont encrassées, tiendra à peine 10 minutes. Comptez 5 h pour recharger le V8 sur sa station murale.

