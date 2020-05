Qui peut se targuer d’être totalement invisible ou anonyme sur Internet ? Personne, ou presque. Que ce soit par les logiciels, les outils ou les services que nous utilisons au quotidien, nous laissons forcément une trace de notre activité quelque part sur le web. L’utilisation éclairée d’un VPN permet de limiter cette trace.

En chiffrant la connexion de l’utilisateur et en délocalisant son adresse IP, un VPN est une excellente protection de sa confidentialité quand on navigue sur Internet. Mais il n’est pas suffisant à lui seul. Voici pourquoi vous pouvez être facilement suivi sur Internet et comment mieux protéger sa vie privée quand on possède un bon fournisseur de VPN.

Navigateur, cookies, IP… des données facilement traçables

Votre navigateur Internet, pour commencer, envoie un certain nombre de données au site que vous visitez : votre système d’exploitation, la définition de votre écran, le temps que vous passez sur la page ou encore votre adresse IP. Celle-ci permet de recueillir de nombreuses informations sur vous : votre localisation approximative (région et ville au minimum) ou le FAI vous utilisez. Les informations transmises sont chiffrées entre vous et le site quand il est en HTTPS.

Il y a également les cookies stockés sur votre PC par les différents sites web que l’on visite quotidiennement. Ils sont très pratiques pour rester connectés à un site ou conserver son panier d’une visite à l’autre. Mais ils permettent également de suivre les habitudes de navigation de l’utilisateur.

Navigateur Internet, adresse IP, cookies… autant dire que les moyens de pister un utilisateur sur le web sont nombreux. Comment les VPN peuvent-ils améliorer la situation ? Il faut d’abord comprendre leur fonctionnement pour savoir comment bien les utiliser.

Le VPN, un outil pour améliorer sa confidentialité

Un VPN comme ExpressVPN permet de délocaliser sa connexion Internet sur un serveur, dont la localisation peut être choisie partout dans le monde. ExpressVPN propose ainsi plus de 3 000 serveurs répartis dans 160 pays et villes situées partout autour du globe.

L’application VPN va alors chiffrer la connexion entre votre appareil (que ce soit sur PC comme sur smartphone) vers le serveur, de façon, à ce qu’elle soit impossible à espionner. Une fois connecté au serveur, votre adresse IP vous localise dans la ville où est situé le serveur. Le changement d’adresse IP est donc un premier moyen de mieux protéger sa confidentialité avec un VPN. Il permet de cacher sa localisation. Mais ce n’est pas encore une solution parfaite pour réduire les traces que l’on peut laisser sur la toile.

Il ne faut pas voir un VPN comme une solution miracle, mais plutôt comme un outil permettant d’améliorer et de renforcer sa confidentialité. Le chiffrement de votre connexion, par exemple, mitige le risque qu’un tiers puisse intercepter vos données lorsque vous êtes connectés à un Wi-Fi public. C’est particulièrement essentiel dans ce cas, dans la mesure où les Wi-Fi publics sont de vraies passoires à données.

VPN + Tor : un bon couple

Si vous voulez aller plus loin et laisser le moins de traces possible lors de votre passage sur Internet, le mieux est encore de passer par le réseau Tor au moyen de Tor Browser et de l’associer à un VPN. Le couple Tor et ExpressVPN est par exemple l’une des meilleures synergies existantes pour renforcer sa confidentialité.

Dans les grandes lignes, Tor est un réseau décentralisé qui permet d’anonymiser l’origine de sa connexion Internet en se connectant à des noeuds qui sont autant de serveurs répartis également partout dans le monde. En se connectant à un VPN avant de se connecter à Tor, vous réduisez considérablement les traces que vous laissez quand vous décidez de vous connecter à un noeud… À condition de faire toutefois des concessions sur la rapidité de votre navigation.

L’importance d’un VPN premium

