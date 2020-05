[Le Deal du Jour] Et c'est reparti pour un tour ! Après avoir été disponible pendant tout le mois d'avril, le forfait mobile Sosh 80 Go à 14,99 euros par mois sans prix qui double après un an est prolongé pendant encore quelques semaines. Une occasion idéale si vous aviez loupé le coche.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

C’est simple, Sosh propose actuellement le meilleur forfait mobile sans engagement du moment. Il propose une grande quantité de données 4G, avec un prix fixe même après la première année, tout en profitant des infrastructures d’Orange pour bénéficier d’un débit optimal partout en France.

Jusqu’au 25 mai 2020, le forfait 80 Go est disponible à seulement 14,99 euros par mois, même après un an.

Notez que 10 euros supplémentaires sont à prévoir pour obtenir la nouvelle carte SIM triple découpe. Il est également possible de conserver son numéro de téléphone actuel en fournissant simplement le code RIO de votre ligne mobile à l’inscription.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre précisément le forfait Sosh ?

Le forfait Sosh en série limitée jusqu’à la fin du mois de mai propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’à une enveloppe de données 4G de 80 Go, lesquels sont utilisables partout dans l’Hexagone.

Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS, MMS sont également illimités vers un numéro français, ou l’inverse, mais avec une quantité de data réduite à 8 Go. Notez que ce montant n’est pas décompté du forfait, il s’agit d’une enveloppe à part.

Pourquoi choisir Sosh ?

Sosh est chapeauté par l’opérateur historique en France. De ce fait, il profite de toutes les infrastructures d’Orange pour offrir un débit optimal à ses utilisateurs et utilisatrices. C’est tout simplement le réseau mobile numéro 1 en 2019 selon l’ARCEP. C’est également l’opérateur qui couvre la plus large partie du territoire français.

De plus, vous profitez de tous ces avantages via une offre sans engagement, sans condition de durée et sans prix qui double après un an.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.