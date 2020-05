[Le Deal du Jour] L'iPhone XS a aujourd'hui été remplacé par l'iPhone 11 Pro, mais il n'en reste pas moins un bon smartphone premium à recommander chaudement. D'autant plus avec une promotion : on le trouve actuellement à 699 euros au lieu de 1 039 euros sur fnac.com.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’iPhone XS est actuellement le meilleur compromis chez Apple pour avoir un smartphone haut de gamme de la pomme à prix réduit. Il est bien fini, puissant, doué en photo et doté de nombreuses fonctionnalités premium comme la certification à l’étanchéité ou la recharge sans fil, par exemple. De plus, sa présence depuis plus d’un an sur le marché mobile le rend aujourd’hui bien plus abordable qu’à son lancement.

Il est en ce moment disponible à seulement 699 euros sur fnac.com, contre plus de 1 000 euros habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir l’iPhone XS aujourd’hui ?

L’iPhone XS était le porte-étendard de la marque à la pomme pendant la période 2018/2019. De ce fait, c’est un smartphone qui ne faisait aucun compromis. En comparaison aujourd’hui avec le nouvel iPhone abordable, il perd seulement le dernier processeur A13, la puce U1 pour la géolocalisation à courte portée, l’objectif ultra grand-angle et la caméra TrueDepth améliorée (passant à 12 mégapixels), mais la somme demandée justifie aussi l’écart de performance.

Vous l’aurez compris, il a encore beaucoup d’arguments à faire valoir, en plus de celui du prix aujourd’hui grâce à une réduction de presque 40 % sur son prix d’origine.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone XS ?

Comme dit précédemment, l’iPhone XS n’a fait aucun sacrifice sur sa fiche technique lors de sa sortie. On retrouve alors : un écran OLED sublime de 5,8 pouces induisant un form factor très agréable en main ; une puissance élevée pour lire tous les 3D grâce à la puce A12 Bionic ; ou encore un double appareil photo excellent pour capturer un joli cliché dans tous les cas.

Eh oui. Il a déjà plus d’un an, mais il est loin d’être obsolète. Il faut également prendre en compte que le suivi logiciel d’Apple est exemplaire dans le domaine. Cet iPhone XS tourne actuellement sous la dernière version d’iOS et il continuera d’être mis à jour pendant de nombreuses années.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.