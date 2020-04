Romain Ribout - il y a 22 minutes Tech

[Le Deal du Jour] La guerre de prix continue sur le marché des forfaits mobile sans engagement. Bouygues Telecom vient justement de renouveler ses offres B&You pour répondre, encore et toujours plus, à tous les besoins et tous les budgets. Retrouvez les détails ci-dessous.

Alors que Sosh a dévoilé tout récemment son forfait mobile 80 Go à 14,99 euros par mois sans prix qui double après un an, Bouygues Telecom décide premièrement de s’aligner avec son concurrent en proposant une nouvelle offre B&You sans engagement qui apporte la même quantité de données 4G, mais pour 1 euro de moins.

Ce n’est pas tout, l’opérateur décide également de contenter les petits budgets avec son nouveau forfait mobile à moins de 5 euros par mois, tout en continuant à proposer les classiques 60 et 100 Go respectivement à 11,99 et 15,99 euros par mois.

Les offres en série limitée chez Bouygues Telecom sont disponibles jusqu’au 3 mai 2020.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. Il est également possible de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile en fournissant simplement le code RIO de votre ligne.

Qu’intègre le forfait B&You à 4,99 €/mois ?

Le petit forfait B&You à 4,99 euros par mois propose les appels, SMS et MMS illimités, aussi en France qu’en Europe et dans les DOM. Il propose en revanche une petite quantité de données 4G, soit 100 Mo. Ce forfait convient plus particulièrement aux personnes qui utilisent principalement Internet sur leur smartphone en se connectant à un réseau Wi-Fi.

Qu’intègre le forfait B&You à 11,99 €/mois ?

Pour ce qui est du forfait B&You à 11,99 euros par mois, il propose également les appels, SMS et MMS illimités, mais avec 60 Go de données 4G à utiliser partout dans l’Hexagone. Une enveloppe idéale pour dévorer sa série préférée à la pause du midi, par exemple. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions avec néanmoins un montant réduit pour la data de 10 Go.

Qu’intègre le forfait B&You à 13,99 €/mois ?

En ce qui concerne le forfait B&You à 13,99 euros par mois, il est principalement là pour concurrencer Sosh. Il propose évidemment les appels, SMS et MMS illimités, avec cette fois-ci 80 Go de données 4G. De même que l’offre précédente pour l’Europe et les DOM, l’enveloppe s’élève à 10 Go avec le combo appels/SMS/MMS illimités.

Qu’intègre le forfait B&You à 15,99 €/mois ?

Pour finir avec le forfait B&You à 15,99 euros par mois, lui aussi propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, mais avec une enveloppe de data qui s’élève à 100 Go. Ce forfait est idéal pour les consommateurs de contenus en streaming, mais aussi pour celles et ceux qui ont besoin de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison. Enfin, 15 Go sont accordés depuis l’Europe et les DOM.

Quels sont les avantages de souscrire à une offre B&You sans engagement ?

Tout d’abord, ce sont des offres sans engagement et sans condition de durée. De ce fait, vous êtes libre de pouvoir résilier votre forfait mobile quand vous le souhaitez. Ensuite, le prix du forfait est bloqué, ce qui veut dire que la facture n’augmentera pas dans 1 an ou 10 ans. Ce ne sont pas des offres d’essai. Enfin, B&You propose en ce moment un petit bonus musical avec 90 jours offerts à Spotify Premium, sauf pour le forfait à moins de 5 euros.

