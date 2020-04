Facebook annonce l'arrivée d'une nouvelle option dans son application mobile qui vise à vous permettre de faire une pause numérique : l'option appelée Mode Silencieux coupe toutes les notifications du réseau social et vous incite à ne pas la réutiliser avant un petit moment.

Avec la mise en place du confinement, une part significative de la population s’est mise à faire du télétravail, en attendant de pouvoir retourner au bureau. La routine pour quelques initiés, mais une découverte pour la plupart des gens. Or si rien n’a vraiment changé pour les vétérans du travail à distance, la bascule dans ce mode d’organisation peut être perturbante pour les nouveaux venus.

Entre l’environnement du foyer, la présence d’éventuels autres membres de la famille à domicile (et plus particulièrement d’enfants qui ne peuvent pas tenir en place et jouer dans le calme) et le risque de se « relâcher », il peut très vite être difficile de respecter le planning et les objectifs que vous vous étiez fixés.

Sans parler de toutes les notifications que vous pouvez recevoir tout au long de la journée.

Mode silencieux pour vous aider à vous concentrer

C’est en partant de ce constat que Facebook annonce une nouvelle fonctionnalité, ce 9 avril 2020, dans son application mobile. Appelée « Quiet Mode » (Mode Siencieux), elle se propose de vous aider à prendre un peu de distance avec le réseau social, de façon à ce que vous puissiez vous focaliser sur d’autres activités, qu’il s’agisse de vos dossiers en cours, du devoir de vos enfants ou de l’entretien du foyer.

Concrètement, cette option — en cours de déploiement sur Android et iOS – vous permet de régler la durée de votre choix pour vous couper entièrement de toutes les notifications que l’application pourrait vous envoyer. Et si jamais vous craquez et décidez d’ouvrir quand même l’application sur votre smartphone, un écran d’accueil s’affichera pour vous rappeler que vous vouliez faire une pause numérique.

Bien sûr, Facebook n’entend pas se montrer trop rigide avec cette option : il ne s’agit que d’un écran qui se contentera de vous inciter à poursuivre votre mini-détox. La fonction ne vous empêchera pas d’accéder à l’application si vous y tenez vraiment. C’est une sorte d’avertissement qui tente de miser sur les scrupules que vous pourriez avoir en rompant ainsi votre engagement.

Cette option s’ajoute aux diverses solutions que Facebook propose pour mieux gérer son rapport au réseau social : l’entreprise américaine permet par exemple de connaître le temps passé sur son service, ainsi que divers outils pour mieux gérer votre temps. Il est aussi possible de couper complètement les notifications pour éviter de voir apparaître un signal lumineux sur le smartphone.

Dernière solution, la plus radicale : désinstaller l’application. Vous pourrez toujours la réinstaller plus tard et passer par le site web.