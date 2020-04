LG a dévoilé un design de smartphone élégant, misant notamment sur un dispositif photo moins visible à l'arrière.

Ces dernières années, les smartphones haut de gamme sont devenus des excellents appareils photo. Sauf que cette course au plus beau cliché en a tué une autre : celle du plus joli design. Il suffit de regarder le dos de plusieurs produits pour s’en rendre compte. Du Pixel 4 au Samsung Galaxy S20, en passant par l’iPhone 11 Pro, tous s’en remettent à un dispositif protubérant et disgracieux, qui se rapproche de l’appareil photo numérique compact dans certains cas. LG veut visiblement en finir avec cette tendance, en témoigne sa nouvelle philosophie de design dévoilée le 9 avril.

La multinationale coréenne assume pleinement son combat, qui consiste à éviter ce recours à un carré ou un rectangle qui dépasse énormément à l’arrière (sans coque, c’est encore plus visible). Pour éviter ce mal nécessaire, il opte pour un design baptisé ‘Raindrop’ — ‘gouttes de pluie’ . Il consiste à placer chaque capteur l’un en dessous de l’autre, en partant du plus gros. L’esquisse préfigure un look raffiné.

Peut-on éviter les caméras qui dépassent à l’arrière d’un smartphone ?

Néanmoins, malgré tous les efforts de LG, le dispositif photo dépasse quand même un petit peu. Ainsi, le plus gros des capteurs — situé tout en haut — surplombe les deux autres, parfaitement intégrés dans la plaque en verre. Grâce à ce choix, l’entreprise estime pouvoir donner naissance à un design plus lisse et net.

Sur la face avant, où on n’aperçoit aucun capteur selfie (il n’est même pas évoqué), LG introduit ce qu’il l’appelle le 3D Arc Design. Il s’appuie sur une symétrie parfaite entre l’écran légèrement incurvé et l’arrière. Cela pourrait avoir un impact positif sur la prise en main, avec des bords plus agréables sous la paume et une harmonie au toucher.

LG reste pour le moment assez vague sur la matérialisation de ce concept en produit que l’on pourra acheter. Mais les propos de Cha Yong-duk, à la tête du département Mobile Communications Design Lab, sont clairs sur l’application de ce langage dans le futur catalogue de la marque — « Cet appareil sera un aperçu des arguments que nous proposerons avec tous les smartphones LG à venir. » Le plus tôt sera le mieux, d’autant que les derniers téléphones LG n’ont pas toujours convaincu.

Crédit photo de la une : LG