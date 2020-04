Romain Ribout - il y a 1 heure Tech

[Le Deal du Jour] En attendant le renouvellement de la gamme par Philips, le téléviseur The One est actuellement le plus récent des modèles du constructeur. Celui avec une diagonale de 58 pouces passe aujourd'hui de 999 à 699 euros sur fnac.com.

La 4K se démocratise depuis déjà quelques années et force est de constater que les prix des téléviseurs sont de plus en plus attractifs aujourd’hui. Preuve à l’appui avec l’excellent téléviseur Philips The One 58″ — Ambilight sur 3 côtés et compatible HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision), Android TV, Dolby Audio/Atmos — qui profite actuellement d’une réduction de 30 % sur son prix d’origine, le faisant passer de 999 à 699 euros sur fnac.com.

La dernière fois qu’on l’a aperçu à ce prix, c’était pendant le Black Friday. C’est clairement une affaire à ne pas louper.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du téléviseur Philips The One ?

Le téléviseur Philips The One propose une diagonale de 58 pouces, soit 147 centimètres. Il offre un design moderne avec de fines bordures et propose même la fonction Ambilight sur 3 côtés. C’est gadget, mais ça ajoute tout de même un effet sympa dans la pièce : d’aucuns ont du mal à s’en passer après avoir testé la fonctionnalité.

Il a ensuite la particularité d’être très complet en proposant quasiment toutes les normes audio et vidéo, avec au programme une compatibilité 4K UHD, HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision), Dolby Audio et même Atmos.

Il embarque enfin une connectique fournie avec 1 port antenne TV, 4 ports HDMI, 1 port Ethernet, 2 ports USB, 1 port jack et 1 port optique. Autrement dit, vous pourrez (presque) brancher tout ce que vous voulez dessus, en passant par les consoles de jeux vidéo, barre de son, casque audio, etc.

Ai-je besoin d’une box TV en supplément ?

Non. Le téléviseur Philips The One propose toutes les fonctionnalités d’une Smart TV avec Android TV. Vous pourrez alors accéder au Play Store pour télécharger de nombreuses applications, comme Netflix, Prime Video, MyCanal, Molotov et bientôt Disney Plus, pour ne citer que les plus connues.

Il intègre également la fonctionnalité Chromecast pour diffuser facilement du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome (via un PC ou un Mac).

