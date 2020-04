Les AirTags d'Apple apparaissent dans une vidéo officielle, avant leur annonce.

Les équipes de contrôle des vidéos publiées sur YouTube sont-elles en effectifs réduits à Cupertino ? Elles ont en tout cas laissé passer une petite bourde dans un tutoriel animé présenté par la chaîne Apple Support : la mention des AirTags, ces petits objets comparables aux produits de Tile ou de Wistiki et permettant de retrouver des objets non connectés au moyen d’un appareil Apple.

La vidéo, depuis supprimée du compte Apple Support, n’avait évidemment pas pour sujet les AirTags, mais la remise à zéro d’un iPhone. Pour cela, il faut désactiver l’option Localiser mon iPhone, qui permet comme son nom l’indique de retrouver un iPhone égaré ou volé. Et dans la vidéo, le site Appleosophy a repéré une description qui n’existe pas encore sur iOS : Localiser Hors Ligne, qui « permet de retrouver cet appareil ou des AirTags même sans Wi-Fi ou réseau cellulaire ». Le nom est lâché : les AirTags sont bien un produit Apple à venir et leur fonctionnement a donc tout à voir avec la géolocalisation.

AirTags, en retard ?

On attendait en réalité ce produit pour la WWDC 2019, conférence annuelle d’Apple que Numerama couvrait. Puis, avec l’ajout de la puce U1 dans les iPhone 11, capable de localiser avec précision d’autres objets équipés grâce à des ondes « à bande ultra large », on se disait que la sortie des AirTags serait imminente. Cela n’a malheureusement pas été le cas et Apple n’a jamais communiqué sur son produit. Peut-être a-t-il une conception difficile pour être parfaitement sécurisé et efficace ? Dans ce cas, il vaut mieux effectivement ne rien dire pour éviter une autre désillusion, après l’annulation du AirPower pour des contraintes techniques.

Quant à la fonctionnalité esquissée par l’option repérée dans la vidéo, elle est bien connue : en plus de la puce U1 capable de trouver des appareils à proximité sans avoir besoin de Wi-Fi ou de données cellulaires, Apple a développé un système de géolocalisation sécurisé par chiffrement fort ingénieux. Il permet à tous les appareils Apple de servir de « balise » pour donner la position d’un iPhone perdu à son propriétaire, en le repérant par exemple par son réseau Bluetooth. Tout est transparent pour l’appareil balise, qui ne verra même pas l’opération. Nous avons détaillé ce fonctionnement dans cet article.