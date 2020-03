Romain Ribout - il y a 23 minutes Tech

[Le Deal du Jour] L’iPad 2019 est la moins chère des tablettes tactiles de la firme de Cupertino, d’autant plus avec une promotion. On trouve aujourd’hui le modèle Wi-Fi + 32 Go de stockage à seulement 254 euros sur Rakuten, contre 389 euros à son lancement.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Avec l’iPad 2019, Apple propose une légère mise à jour de sa tablette « bon marché ». Elle n’est pas plus puissante qu’auparavant, ni plus autonome. Non, elle est simplement plus polyvalente. Ce nouvel iPad intègre désormais un Smart Connector pour y connecter un clavier et peut ainsi se transformer un véritable ordinateur portable. Une fonctionnalité totalement inédite pour la tablette la plus modeste de la firme de Cupertino.

Commercialisé à 389 euros à sa sortie, le modèle Wi-Fi + 32 Go est aujourd’hui affiché à 269 euros sur Rakuten, puis passe à 254 euros grâce au code promo RAKUTEN15. Il suffit de rejoindre gratuitement le programme de fidélité du Club R en quelques clics pour bénéficier de la promotion. De plus, vous recevrez également 13,45 euros offerts sur votre prochaine commande.

Notez qu’on trouve également l’iPad 2019 en coloris noir pour 5 euros de plus.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du nouvel iPad ?

L’iPad 2019 ne se différencie pas de son prédécesseur au niveau de la fiche technique. On retrouve toujours la puce A10 Fusion pour une expérience fluide au quotidien, une autonomie estimée à une dizaine d’heures (rechargeable via le port Lightning) ou encore le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière. Niveau design d’ailleurs, les mêmes bordures épaisses autour de l’écran sont présentes, avec évidemment le bouton Home équipé de Touch ID pour déverrouiller la tablette avec une empreinte.

Quelles sont les différences avec le modèle de 2018 ?

Ça commence par une légère différence de format. Cet iPad 2019 intègre toujours un écran Retina avec 3,5 millions de pixels, mais avec une diagonale de 10,2 pouces, contre 9,7 pouces pour l’iPad de 2018. Ensuite, Apple a ajouté un Smart Connector à sa nouvelle tablette abordable, ce qui lui permet dorénavant d’accueillir un clavier (maison) et, de ce fait, de proposer une dimension hybride jusqu’à là inédite pour la tablette la plus modeste de la firme de Cupertino. Selon Apple, il peut facilement remplacer un ordinateur sur la même tranche de prix.

Quels sont les autres usages possibles avec le nouvel iPad ?

Comme l’ancien modèle, l’iPad 2019 est compatible avec l’Apple Pencil. Il est alors possible de prendre facilement des notes lors d’une réunion, ou tout simplement de dessiner pour laisser libre cours à votre imagination. Il est également possible de transformer la tablette en console de jeu, en connectant simplement via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. Une fonctionnalité qui prend d’ailleurs tout son sens avec Apple Arcade.

