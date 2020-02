Entre aujourd’hui et demain, quelques-unes des meilleures offres sans engagement arrivent à expiration. Parmi elles, on retrouve le forfait 60 Go à 12 euros par mois (à vie) aussi bien chez B&You que RED, mais aussi le forfait avec 100 Go pour moins de 10 euros chez Cdiscount mobile. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Les soldes d’hiver se finissent demain, mais il est encore possible de profiter aujourd’hui des meilleures offres sans engagement proposées par les différents opérateurs de téléphonie mobile pendant l’événement. D’un côté, on a B&You et RED qui se livrent une bataille en proposant le même forfait pour (presque) le même prix, à savoir 12 euros par mois à vie. De l’autre côté, on a Cdiscount et son forfait mobile 100 Go à moins de 10 euros par mois pendant un an, puis 20 euros. Lequel choisir ?

En souscrivant à l’une des offres, vous aurez évidemment la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO de votre ligne. N’oubliez pas, il faudra également ajouter 10 euros à la facture pour obtenir votre nouvelle carte SIM.

Pour mieux comprendre l’offre

Quel est le meilleur forfait 60 Go entre B&You et RED ?

Que ce soit B&You ou RED, le forfait mobile les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, ainsi que 60 Go de 4G dans l’Hexagone et 8 Go à l’étranger.

Sur le papier, l’offre sans engagement B&You semble légèrement plus intéressante. Tout d’abord, le prix est un centime moins cher, même si le calcul des économies réalisées sur toute une vie reste insignifiant. Ensuite, Bouygues propose quelques avantages par rapport à RED, notamment l’accès gratuit de 90 jours à Spotify Premium.

Au-delà du prix et des avantages, il faut surtout vérifier la couverture réseau autour de chez vous avant de faire votre choix. Rendez-vous ici pour en savoir plus.

Que faire avec 100 Go de données 4G ?

En ce qui concerne le forfait Cdiscount mobile, il propose également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, mais avec 100 Go. Avoir autant de data Internet peut paraître ridicule pour certains, mais fortement utile pour d’autres. Une telle enveloppe de données 4G peut en effet répondre à plusieurs usages, notamment le partage de connexion avec son smartphone, le streaming intensif à la pause du midi, ou tout simplement avoir Internet à la maison via une box 4G.

