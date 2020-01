Romain Ribout - il y a 15 minutes Tech

Jusqu’au 5 février 2020, Orange Bank propose 80 euros offerts pour l’ouverture d’un compte bancaire. De plus, le processus d’inscription est largement simplifié si vous êtes déjà client chez Orange ou Sosh, que ce soit pour Internet ou le mobile.

Orange Bank est disponible depuis 2016 et on ne peut pas dire que le lancement s’est bien déroulé. Mais la banque en ligne s’est grandement amélioré l’année dernière. L’application est plus ergonomique qu’auparavant et l’on retrouve dorénavant des fonctionnalités bien pratiques au quotidien, notamment grâce à la compatibilité avec Apple Pay et Google Pay. De plus, la carte Visa classique est aujourd’hui gratuite et l’opérateur historique offre 80 euros pour toute ouverture d’un nouveau compte bancaire.

Pour utiliser la carte sans frais hors de la zone euro, il faudra cependant opter pour la Visa Premium à 7,99 euros par mois qui propose également les assurances voyages, que l’on retrouve habituellement sur les cartes Gold/Premier.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qu’Orange Bank ?

Fruit du rachat de Groupama en 2016, Orange Bank est une « néo-banque » qui propose des solutions modernes de paiement et de gestion de compte, pensée principalement pour le mobile.

L’offre est-elle gratuite ?

Oui, l’offre Orange Bank permet d’obtenir gratuitement une carte Visa, sans condition de revenus. La CB revient donc à 0 euro, à condition d’effectuer au moins 3 paiements par mois. Sinon, vous êtes prélevé à hauteur de 5 euros. Il n’y a pas d’autres frais à prendre en compte, sauf les classiques découverts, irrégularités et/ou la fabrication d’une nouvelle carte en cas de perte, que l’on trouve d’ailleurs chez la majorité des autres banques.

En quoi c’est pratique ?

Orange Bank est une solution bancaire pour celles et ceux qui ont envie d’accéder à des moyens de paiements avec une application mobile décente. Le but n’est pas forcément de changer de compte, mais d’avoir en sa possession une deuxième carte bleue pour organiser mieux ses dépenses, mais aussi de profiter de certains avantages que ne propose pas forcément une banque traditionnelle, comme la possibilité de payer avec son smartphone via Apple Pay ou Google Pay, ou d’autres moyens de transfert d’argent simplifié comme le paiement par SMS, par exemple.

Est-ce facile de s’inscrire ?

L’inscription se déroule en 6 étapes. Il faudra évidemment fournir des documents administratifs, tels que des justificatifs d’identité ou de domicile, sauf si vous êtes déjà client chez Orange, ou Sosh. Pour valider la création du compte bancaire Orange Bank, il faut ensuite faire un premier virement d’une valeur minimum de 50 euros depuis votre compte principal.

Une fois le processus terminé, la carte bleue et le code sont envoyés et vous pourrez suivre l’avancée de votre commande directement depuis l’application mobile Orange Bank (disponible sur iOS et Android). Celle-ci est d’ailleurs facile à utiliser pour organiser son budget avec la gestion des dépenses et des virements, mais aussi d’autres fonctionnalités pratiques sont de la partie, comme le blocage de la carte à distance, et bien d’autres. De plus, l’affichage des transactions est en temps réel.

Existe-t-il d’autres solutions de banque en ligne ?

Oui. Pour en découvrir davantage, nous vous invitons à consulter le comparatif des meilleures banques en ligne sur Frandroid.

