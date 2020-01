Bouygues Telecom a annoncé une nouvelle Bbox pour ses offres Fibre. Le design est étonnant.

Bouygues Telecom a décidé de passer à la vitesse supérieure. Dans un communiqué envoyé à la presse le 14 janvier, l’opérateur annonce un nouveau modem Bbox Fibre, dont le premier argument mis en avant est sa compatibilité avec le Wi-Fi 6, qui améliore les performances et, par ricochet, l’expérience utilisateur.

L’autre élément distinctif de cette nouvelle Bbox tient dans son design, tout en verticalité. Dotée de huit antennes, elle est conçue pour « optimiser la qualité de la liaison Wi-Fi » — sachant qu’on pourra l’associer à des répéteurs intelligents pour mieux couvrir les pièces les plus éloignées. Au passage, elle sera plus facile à intégrer dans un intérieur qu’un modem plat classique (qui prend plus de place en largeur).

Bouygues ose le design vertical pour son nouveau modem Fibre

On est en revanche un peu moins convaincu par la finition noire brillante à l’avant, jolie sur des photos presse, mais peu efficace à l’épreuve du temps : traces de doigts, poussière et autres rayures ne manqueront pas de ternir le tableau. Autrement, Bouygues a intégré un écran LCD (320 x 240 pixels) qui permet d’afficher les réglages, le diagnostic du réseau, le contrôle parental ou encore un QR Code pour se connecter sans besoin de rentrer la clé de sécurité (« une exclusivité sur le marché »). Pour naviguer dans cette interface a priori bien pratique, une simple molette suffit.

Du côté des connectiques, on retrouve : 4 ports Ethernet 1Gb/s, 1 port Ethernet 10 Gb/s, 2 ports USB-3 et 1 port RJ11. Ce modem Bbox Fibre Wi-Fi 6 présente les dimensions suivantes : 141 x 152 x 231 millimètres.

Le lancement est prévu pour la fin du mois de janvier, avec l’offre Ultym Fibre au prix de 24,99 euros par mois pendant la première année, avec un engagement d’un an (41,99 euros ensuite). Prévoyez des frais de mise en service de 29 euros (et 49 euros pour résilier). Ces tarifs concernent les nouveaux clients. Joint par Numerama, Bouygues Telecom n’a encore rien à annoncer concernant la migration pour celles et ceux qui ont déjà un abonnement fibre.

