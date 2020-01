Jérôme Durel - il y a 12 minutes Tech

On dira ce qu'on veut sur la console, mais le fait est que la manette Xbox Elite Series 2 est unanimement reconnue comme un excellent contrôleur, si ce n'est le meilleur du monde. Il passe aujourd'hui sous la barre de 150 euros sur Amazon.

La manette Xbox Elite Series 2 fait consensus : tout le monde s’accorde à dire que c’est un excellent contrôleur de jeu. À Numerama, on pense même que c’est le « meilleur pad du monde ». Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez lire notre test de l’Elite Series 2. Si vous nous croyez, vous pouvez aller sur Amazon et profiter d’une ristourne de 30 euros sur l’objet qui ainsi est proposé à 149 euros au lieu de 179.

Pour mieux comprendre l’offre

Avec quoi puis-je utiliser la manette Xbox Elite Series 2 ?

Comme toutes les manettes Xbox, la manette Xbox Elite Series 2 fonctionne aussi bien avec la console de Microsoft que sur PC, mais elle est aussi compatible avec Android, iOS, Apple TV et Stadia. Elle marchera enfin avec la Xbox Series X qui arrivera en fin d’année. On rappelle qu’elle se connecte avec ou sans fil et que sa batterie assure une autonomie de 40 heures selon le constructeur.

Qu’a-t-elle de si particulier cette manette ?

Comme la première du nom, la manette Xbox Elite Series 2 se distingue des autres manettes par sa personnalisation. Tout ou presque est ajustable : la course des gâchettes RT et LT sur trois niveaux désormais, la sensibilité des sticks ou encore la forme de la croix directionnelle. Tout se change facilement grâce à un système d’aimants ou une petite clef fournie.

Il n’y a pas de boutons supplémentaires ?

Si. La manette Xbox Elite Series 2 propose 4 boutons supplémentaires au dos. Ils tombent naturellement sous le majeur et l’index de chaque main. Quant à leur fonction, elle est à définir soi-même via l’application accessoire Xbox. Libre à vous d’en faire ce que vous souhaitez. C’est assez sympa pour passer les vitesses sur les jeux de course notamment.

