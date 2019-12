Le Deal du Jour : Orange Bank offre jusqu'à 120 euros pour l'ouverture d'un nouveau compte bancaire. Une belle offre sur la solution bancaire mobile de l'opérateur historique enfin arrivée à maturité.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale. Ce bon plan a été réalisé en toute indépendance de Orange Bank et les éléments avancés dans celui-ci n’engage que son auteur.

Orange Bank est la solution bancaire proposée par l’opération historique français. Fruit du rachat de Groupama Banque en 2016, la solution bancaire se voulant « révolutionnaire » (d’après la marque) arrive sur le marché en novembre 2017. Même si le lancement n’a pas eu le succès voulu, elle n’a pas lâché l’affaire et a continué d’améliorer son offre en y ajoutant au fur et à mesure de nouvelles fonctionnalités et options, afin d’en faire une solution maintenant complète et recommandable.

Aujourd’hui, Orange Bank est une bonne solution bancaire, et peut-être l’une des meilleures pour celles et ceux qui n’ont pas envie de changer de compte bancaire, mais seulement d’avoir une nouvelle CB qui leur permet d’en faire plus que ce que l’on retrouve habituellement chez les banques traditionnelles. Par exemple, l’offre permet de gérer son compte bancaire depuis son smartphone (bloquage et gestion de la carte, gestion des dépenses et des virements, etc), mais aussi de payer avec (via Apple Pay ou l’application Android d’Orange Bank). D’après le comparateur des meilleures banques en ligne de nos confrères de Frandroid, Orange Bank est même celle qui propose l’expérience la plus moderne et son application obtient la note de 4/5.

En ce moment et jusqu’au 7 janvier 2020, Orange Bank offre jusqu’à 120 euros pour l’ouverture d’un compte : 80 euros pour tout le monde et 40 euros pour les clients Orange ou Sosh qui profitent également d’un processus d’ouverture simplifié. L’offre est sans aucun frais fixe pour la tenu du compte (5 euros si moins de 3 paiements par mois) et l’utilisation de la carte ou du chéquier (sauf découvert et irrégularité, comme toutes les banques). Il faudra cependant compter sur des frais pour l’utilisation de la carte hors zone euro, mais il est possible d’opter pour la version Premium à 7,99 euros par mois qui fait l’impasse sur ces frais et offre un lot d’assurance voyage/location que l’on retrouve habituellement sur les cartes Gold/Premier.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-ce que je suis obligé de changer de compte bancaire ?

Non ! Vous pouvez très bien conserver deux comptes bancaires pour laisser vos entrées d’argent, vos prélèvements et vos crédits sur votre compte principal et transférer uniquement un montant destiné à être utilisé avec la carte manuellement ou automatiquement chaque mois. C’est souvent une bonne astuce pour réduire les dépenses inutiles en s’attribuant un budget à dépenser sur la carte chaque mois. Si vous optez pour cette solution, nous vous recommandons cependant d’arrêter le contrat de votre ancienne carte bleu.

Le paiement depuis son smartphone, comment ça fonctionne ?

Si vous utilisez déjà le paiement sans contact, c’est le même principe mais avec des paliers de paiements beaucoup plus important (le sans contact est limité à 30 euros en France). Pas d’inquiétude sur le fait que l’on vous scanne vos poches dans le métro avec des terminaux de paiement : la puce NFC du smartphone ne s’active que lorsque vous lancez les applications (Apple Wallet sur iPhone ou Orange Bank sur Android) et demande une confirmation de la méthode de déverrouillage du smartphone avant de l’utiliser (empreinte digitale ou FaceID). Pour résumer, c’est beaucoup plus simple et pratique que ce que l’on pense, et c’est surtout sécurisé.

Orange Bank ou N26/Revolut ?

Les 3 solutions sont très complètes et possèdent chacun leurs avantages et leurs défauts. Elles sont surtout destinées à compléter l’utilisation d’un compte bancaire plus traditionnel, mais Orange Bank serait la seule qui peut être recommandée en compte principal grâce à la présence d’un chéquier et d’un RIB Français. Nous recommandons surtout Revolut pour les voyages à l’étranger, et N26 pour ceux qui veulent utiliser Google Pay sur Android. Pour les comparer avec les autres solutions du marché, nous vous recommandons d’aller faire un tour sur le comparateur de banque de Frandroid pour trouver la meilleure.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.