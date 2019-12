Parmi les appareils photo instantanés, le Fujifilm Instax Mini 9 est sans aucun doute le plus mignon et le plus compact de tous. On le trouve aujourd’hui en promotion sur Amazon, à 49 euros au lieu de 79 euros habituellement.

Depuis quelques années, les appareils photo instantanés sont revenus à la mode. On les aperçoit souvent pour animer des anniversaires ou des soirées. Ils permettent d’immortaliser un moment précis et d’en garder une preuve physique à accrocher sur le réfrigérateur plutôt que de garder une simple trace numérique cachée dans nos smartphones.

Dans ce milieu, il y a évidemment Polaroid, propulsé par les équipes d’Impossible, mais il y a aussi Fujifilm avec ses mignons Instax Mini 9. Son appareil photo instantané est aujourd’hui disponible à 49 euros sur Amazon, contre 79 euros habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la caractéristique principale du Fujifilm Instax Mini 9 ?

Cet appareil photo instantané est l’un des plus compacts de sa catégorie. Il a d’ailleurs la particularité d’imprimer les photos dans un format assez petit, à savoir 5,4 cm x 8,6 cm. Cela représente grosso modo la taille d’une carte bleue, vous pourrez alors ranger facilement vos meilleurs souvenirs dans un portefeuille, par exemple.

Est-ce facile de prendre une photo ?

Oui, et c’est d’ailleurs tout le but. Le Fujifilm Instax Mini 9 possède une bague rotative au niveau de l’objectif pour gérer un minium l’exposition en fonction du contexte. Il y a quatre modes disponibles : Intérieur, Nuageux, Ensoleillé et Très Ensoleillé. De plus, l’appareil photo instantané intègre également un petit miroir à côté de la lentille pour ne jamais rater vos selfies.

Combien de photos puis-je prendre ?

L’Instax Mini 9 est capable de prendre 10 photos avec une seule recharge. Il faudra ensuite racheter du papier Fujifilm pour Instax Mini sur Internet ou en magasin spécialisé. Sur la plateforme du marchand américain, on trouve notamment le lot de 20 papiers à moins de 15 euros.

