Death Stranding est un jeu unique en son genre. Si vous souhaitez en faire l’acquisition sur PlayStation 4, sachez qu’il est aujourd’hui remisé à 44,99 euros sur Amazon et Cdiscount, au lieu de 69,99 euros habituellement.

Death Stranding est une exclusivité temporaire sur PlayStation 4. Le dernier jeu de Hideo Kojima fera prochainement son chemin vers le PC en 2020, mais nous vous comprenons si vous ne pouvez pas attendre plus longtemps pour y jouer. De notre côté, nous avons tout simplement adoré, mais cette expérience si particulière à vivre divise aussi bien la critique que les joueurs et joueuses.

Si vous souhaitez vous faire votre propose avis, c’est le bon moment : Death Stranding est disponible à 44,99 euros sur Amazon et Cdiscount, au lieu de 69,99 euros habituellement.

Que ce soit sur Amazon ou Cdiscount, la livraison est garantie avant Noël.

Si vous n’avez pas encore la console pour y jouer, notez que le pack PS4 Pro édition spéciale Death Stranding est aujourd’hui disponible à 359,99 euros sur Amazon, contre 489,99 euros en temps normal.

Death Stranding, c’est quel genre de jeu ?

Death Stranding est le premier jeu du studio Kojima Production. Vous êtes un livreur atteint d’une malédiction étrange dans un contexte post-apocalyptique. Dans cette aventure solo dont on ne veut pas gâcher le mystère, vous devrez sauver l’Amérique en reconnectant les différentes régions.

Que pense-t-on du jeu ?

Nous avons eu la chance de mettre les mains sur Death Stranding et il faut dire que nous faisons partie des chanceux, tombés sous le charme de cette nouvelle production Kojima. C’est une véritable claque grâce au moteur d’Horizon Zero Dawn, notamment sur PS4 Pro. Ensuite, l’écriture est d’une l’intelligence rare : « Death Stranding cache un univers à la maturité flippante. Il soulève des questions sur l’existence et sert une intrigue complexe dans son élaboration, mais terriblement simple dans son message centré sur l’Humanité et les liens qui la nourrissent », estime Maxime Claudel dans nos colonnes spécialisées. Vous pouvez retrouver son test à cette adresse.

