Après une semaine de promotion « pour s’échauffer » lors de la Black Week, Fnac/Darty vient de mettre en ligne de nouvelles offres pour le véritable Black Friday. Voici notre sélection de meilleures offres, avec les enceintes Bose SoundTouch 10, le casque Jabra Elite 85H, une Apple Watch Series 3 et bien d’autres encore.

Le véritable Black Friday vient donc de commencer. Fnac-Darty en a profité pour dégainer ses toutes dernières offres. Parmi les centaines de nouvelles promotions, voici une sélection qui vaut réellement le détour.

Notez également que pour les propriétaires de la carte Fnac et Fnac+, 10 euros sont offerts sous forme de bons d’achat tous les 100 euros d’achat. Pour bénéficier de cette offre, il faut entrer le code BLACK10 au moment de payer.

L’enceinte Sonos One SL à 169 euros

Sonos est l’un des leaders du marché des enceintes multiroom. La marque a réussi à créer un écosystème fort autour de produits de qualité que l’on peut diriger simplement depuis une application mobile ou desktop. Le son est bon pour le gabarit, et il devient encore meilleur lorsque l’on connecte plusieurs enceintes Sonos ensemble. Cette Sonos One SL est identique à la Sonos One, à une exception près : elle n’a pas de micro intégré donc pas d’assistant vocal. C’est un argument positif.

L’environnement Sonos est fermé et les promotions sont rares. Il ne faut donc pas louper celle-ci puisque le Sonos One SL voit son prix descendre à 169 euros le temps du Black Friday à la Fnac, mais aussi sur Darty.fr.

L’enceinte Bose SoundTouch 10 à 99 euros

Comme Sonos, Bose propose également des enceintes multiroom qu’il est possible de connecter au réseau WiFi et de contrôler via une application desktop ou mobile. Depuis cette application, il est possible de lire les playlists provenant de multiples services, comme Deezer et Spotify. À elle seule, elle est capable de sonoriser une pièce avec un son puissant et bien défini. Mais l’intérêt est encore plus grand lorsque l’on prend plusieurs Bose SoundTouch et qu’on les connecte ensemble.

Et le Black Friday tombe bien, puisque la Bose SoundTouch 10 est actuellement à moitié prix à 99 euros seulement. Ce qui veut dire que vous pouvez en acheter deux pour le prix d’une.

Le casque Jabra Elite 85h à 199 euros

Il n’y a pas que Sony et Bose dans le petit monde des casques Bluetooth à réduction de bruit active. Cet été, Jabra a fait une entrée remarquée avec son casque Elite 85h. Les qualités de ce casque sont nombreuses : il est confortable, le son est bien défini et il propose plein de petites fonctionnalités qui le rendent agréable à utiliser. Par exemple, la musique se met sur pause lorsque vous retirez le casque, comme sur les AirPods d’Apple. Mais son gros point fort est assurément l’autonomie : avec la réduction de bruit active, il peut facilement tenir 36 heures.

Le Jabra Elite 85h a été lancé au prix de 300 euros cet été. Il n’aura fallu que quelques mois pour que son prix descende à 199 euros chez Darty. Merci le Black Friday.

Apple Watch Series 3 38mm à 199 euros

Certes, l’Apple Watch Series 3 a déjà deux ans. Mais Apple a tellement d’avance sur Android lorsqu’il s’agit de montre connectée que cette montre reste encore incontournable. Elle a un design un peu épais, mais l’interface est déjà parfaitement fluide. En plus d’être le compagnon parfait d’un iPhone, l’Apple Watch Series 3 est très bonne lorsqu’il s’agit du suivi de l’activité sportive et de la santé. Elle est dotée d’un capteur capable de mesurer les battements de votre cœur.

Les promotions sur les produits Apple sont relativement rares. Vendue à 229 euros sur le site de la marque à la pomme, l’Apple Watch Series 3 est actuellement proposée à 199 euros chez la Fnac.

Un pack Samsung Galaxy S10 avec coque officielle et chargeur sans fil à 699 euros

Certes, le Galaxy S10 a déjà largement profité de la semaine pour voir son prix chuter. Mais ce pack comprenant le flagship du constructeur coréen a le bon goût d’embarquer une bonne palanquée d’accessoires. À commencer par la coûteuse coque Clear View pour le téléphone (généralement vendue une quarantaine d’euros), un chargeur sans fil rapide (9 Watts, vendu également une quarantaine d’euros) ainsi qu’une protection d’écran en verre trempé. Un pack vraiment malin qui permet de faire des économies sur les accessoires.

Car si le Galaxy S10 est vendu partout au prix de 699 euros en ce moment, c’est souvent sans cette coque et sans ce chargeur sans fil. Et 699 euros, c’est justement le tarif de ce pack.

Le Microsoft Surface Laptop 3 à 899 euros

Vous connaissez l’histoire : un beau jour, Microsoft s’est mis en tête de créer un concurrent du MacBook sous Windows. Le plan était simple : faire un copier-coller du design du MacBook, ajouter de l’alcantara — une texture douce et légèrement duveteuse — sur le clavier, et ajouter une batterie qui peut tenir une journée entière. Le résultat : un très bel ultrabook, fonctionnel et presque sans défaut, si ce n’est son prix excessif.

Pour le Black Friday, Fnac corrige ce défaut avec une très belle offre. Le Surface Laptop 3, dans sa version de 13,5 pouces avec un Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage est à 899,99 euros sur Fnac.com et au exactement au même prix chez Darty.

Le vidéoprojecteur Acer V6810 UHD 4K à 499,99 euros

D’accord, ce vidéoprojecteur Acer V6810 n’est pas un vidéoprojecteur 4K natif. En fait, il se contente d’upscaler l’image en 4K. Pour autant, il ne manque pas d’atouts avec une luminosité de 2 200 Lumens, une connectique généreuse (dont un port HDMI 2.0) et la possibilité de le connecter au réseau WiFi.

Avant le Black Friday, le vidéoprojecteur Acer V6810 était considéré comme l’un des meilleurs vidéoprojecteurs 4K d’entrée de gamme avec son tarif situé aux alentours des 900 euros. Durant ce vendredi, il passe à 499,99 euros sur Fnac.com, mais aussi chez Darty. Un tarif imbattable.