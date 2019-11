Le Black Friday est le meilleur moment de l'année pour s'acheter les différentes pièces nécessaires au montage d'un PC fixe. Que ce soit pour jouer, pour travailler ou juste pour investir dans du hardware de qualité, voici une configuration haut de gamme à un prix record.

Vous le savez, sur Numerama on aime les PC fixes. Car, même en 2019, une machine puissante reste un bon investissement. En fait, nous aimons tellement les PC que nous sélectionnons chaque mois les meilleurs composants à acheter pour se monter un PC Gamer au meilleur prix.

Le Black Friday est le bon moment pour acheter un PC fixe, nous avons réfléchi à une configuration composée uniquement avec des pièces en promotion ou à un bon rapport qualité/prix. La configuration est disponible à moins de 1 200 euros, pour ce prix, vous obtiendrez une machine haut de gamme qui sera capable de faire tourner la grande majorité des jeux actuels en Ultra (Full HD). Quelques pièces disposent de LED RGB (facultatif) et le GPU permet d’obtenir un rendu RTX dans les jeux compatibles.

Si vous n’avez jamais monté d’ordinateur, c’est assez simple et plug & play. Nous vous encourageons cependant à vous renseigner sur le fonctionnement d’un ordinateur et de regarder des tutos de montage sur YouTube. Linus Tech Tips est une référence en la matière.

AMD Ryzen 5 3600 — moins de 210 €

Le Ryzen 5 3600 est le CPU avec le meilleur rapport qualité/prix d’AMD en 2019. Il sera une brute dans 99 % des tâches grâce à ses 6 coeurs cadencés à 3,6 Ghz tout en conservant un prix accessible. Attention cependant à bien choisir une carte-mère compatible (nous vous recommandons celles avec un chipset x570).

MSI MPG X570 Gaming Plus — moins de 170 €

Les cartes-mères de MSI sont devenues des références sur le marché grâce à leur excellent rapport qualité/prix et à leur durée de vie très importante. Les nouvelles cartes du fabricant équipées d’un chipset X570 d’AMD assurent une compatibilité optimale avec les CPU Zen 2 (Ryzen 3XXX) et avec les SSD M.2.

Sabrant NVME 1 To — moins de 130 €

Si vous n’avez pas monté de PC récemment, vous vous demandez sûrement quelle est l’utilité de cette pièce. Eh bien c’est très simple, les SSD sont en train de changer progressivement de technologie pour se rapprocher du fonctionnement des barrettes de RAM afin d’obtenir des débits beaucoup plus importants. Grâce aux ports PCI M.2 disponibles sur la grande majorité des cartes-mères récentes, ils peuvent atteindre un débit très élevé, 3 500 Mo/s pour ce modèle.

Un très bon investissement pour s’assurer des performances élevées sur la durée. Vous pourrez upgrader la machine par la suite pour y ajouter un ou plusieurs HDD afin de stocker plus de données.

MSI RTX 2060 Super Ventus OC — moins de 420 €

La pièce la plus chère de notre configuration, mais aussi la plus importante pour jouer !

Le GPU RTX 2060 Super de Nvidia est pourtant l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la gamme et un excellent investissement pour pouvoir jouer en ultra à la grande majorité des jeux actuels et futurs. Comme son nom l’indique, il est compatible avec le ray tracing en temps réel de Nvidia.

Corsair Vengeance RGB PRO 16 3000 MHz — moins de 80 €

Download More RAM !

Le kit RGB Pro 16 Go 3000 MHz de Corsair est également un des meilleurs rapports qualité/prix du marché et permettra d’assurer des performances très élevées avec le CPU Ryzen 5 3600 sans casser sa tirelire. Même si elle ne propose pas la fréquence la plus élevée du marché, sa latence CAS 15 lui permet d’être beaucoup plus réactive d’une RAM ultra-cadencée sur le même segment tarifaire.

Vous gagnerez également en performance grâce à ses modules lumineux RGB. C’est un mensonge ? Totalement.

Cooler Master – Hyper 212 RGB — moins de 30 €

Le ventirad fournie avec le CPU Ryzen 5 3600 n’est pas assez fiable pour être recommandé, nous vous conseillons d’investir un peu dans une pièce qui sera plus performante sur le long-terme. Cette référence profite d’une belle remise pour le Black Friday et se dote d’une robe RGB pour aller avec le reste de la configuration.

Corsair VS650 — moins de 60 €

Nous vous conseillons de choisir une alimentation de marque dans toutes vos configurations PC afin d’éviter d’abimer vos composants qui valent beaucoup plus cher que l’alimentation. Celle-ci est assez classique, mais alimentera notre configuration de manière efficace.

NZXT H510i — moins de 110 €

Nous ne pouvons pas terminer cette configuration sans un boîtier avec un peu de RGB. Sans être un sapin de Noël, le NZXT H510i est équipé de deux guirlandes LED qui pourront être contrôlées en même temps que les autres composants RGB du PC. Son apparence reste sobre et moderne, la vitre mettre en valeur vos composants RGB si vous placer la configuration en hauteur.

De plus, il dispose d’un port USB C en façade. Paré pour l’avenir !