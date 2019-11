Microsoft ne proposera plus d'application dédiée pour son assistant vocal, Cortana. Il continuera d'exister néanmoins sur Windows et à travers les autres logiciels de la société.

À la fin du mois d’octobre, nous écrivions sous forme de boutade que « Cortana existe » à la découverte d’une voix supplémentaire en préparation pour l’assistant personnel de Microsoft. En effet, le logiciel peine à exister face à ses principaux rivaux (Siri pour Apple, Assistant chez Google et Alexa du côté d’Amazon) et s’il s’agissait de rappeler que la firme de Redmond a elle aussi sa propre solution.

Quelques semaines plus tard, force est de constater que cette assertion va perdre en force. Si Cortana ne va pas disparaître dans les prochains mois, son application mobile, elle, va bientôt appartenir au passé. À partir du 31 janvier 2020, plus aucun support du logiciel ne sera proposé sur Android ou iOS. En conséquence, l’application disparaîtra aussi de l’App Store et de Google Play.

Cortana vivra à travers d’autres apps

Cortana restera toujours accessible à travers certains programmes de Microsoft : « nous intégrons Cortana dans vos applications de productivité Microsoft 365 ». L’assistant sera ainsi axé sur des tâches de bureautique. Selon Microsoft, qui a confirmé cette direction à The Verge, ce revirement aura le mérite de rendre Cortana encore plus efficace.

Ce revirement aura quelques incidences pratiques : Microsoft prévient que cela aura pour effet de rendre inopérants et inaccessibles sur mobile les contenus qui ont été créés via Cortana, comme les rappels et les listes. Cela dit, ils pourront toujours être atteints depuis Windows, car aucun changement n’est prévu de ce côté-là. En outre, la synchronisation avec l’application To-Do permet aussi d’y accéder.