Microsoft prépare une mise à jour pour Cortana afin de proposer une voix supplémentaire à son assistant vocal.

Cortana, vous connaissez ? Non, nous ne parlons pas du personnage de Halo, le jeu phare de la Xbox, qui prend la forme d’une intelligence artificielle holographique qui assiste le protagoniste principal, le super-soldat Spartan John-117, dans ses aventures. Nous parlons de l’assistant personnel conçu par Microsoft, au départ pour Windows Phone, et qui existe aujourd’hui sur Windows, Xbox One et Android.

Une nouvelle voix en préparation

Si vous faites partie de celles et ceux qui vous en servez pour donner des instructions à haute voix à vos appareils (contactez-nous), sachez que Cortana pourra bientôt vous répondre avec une voix différente. Une fuite survenue fin octobre montre que le logiciel va bientôt intégrer une voix masculine, rapporte The Verge. Le rendu final reste toutefois un mystère, dans la mesure où le leak ne permet pas d’entendre une démonstration.

Cortana n’est pas le seul assistant personnel à voir ses fichiers vocaux s’étoffer. Juste avant l’automne, Google a fait de même avec son propre assistant. Une nouvelle voix française est disponible et peut être activée dans les réglages du programme. Il s’agit là aussi d’une voix masculine, la précédente étant une voix de femme. Elle s’avère bien plus naturelle, signe des progrès de Google dans le traitement du langage.