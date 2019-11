Microsoft propose au public de tester en avant première sa nouvelle application Office pour Android et iOS. Celle-ci rassemble les principaux logiciels de sa suite bureautique ainsi que plusieurs utilitaires courants.

Il va y avoir du changement dans la suite bureautique de Microsoft sur mobile. L’éditeur américain prépare en effet une nouvelle application Office, qui combinera en un seul et même endroit les principaux logiciels qui la composent : Word (traitement de texte), Excel (tableur) et PowerPoint (présentation). D’ores et déjà, il est possible de la tester en avant première sur Android et iOS.

Télécharger Office sur Android

Si vous souhaitez découvrir l’application Android avant sa disponibilité générale, rendez-vous sur le site web de Microsoft et rejoignez le groupe OfficeMobileAndroidPreview. Une fois inscrit — selon nos constations, l’acceptation est automatique –, vous aurez accès à un lien vers la boutique Google Play pour récupérer l’application. Si votre smartphone est compatible et connecté à Internet, elle s’installera directement dessus.

Dans le cas où vous avez un iPhone, il faudra malheureusement prendre votre mal en patience. Si la procédure à suivre est aussi simple et ne requiert que quelques clics, le test n’accepte plus de nouveaux venus. En effet, TestFlight, le portail d’Apple pour accéder aux versions bêtas des applications, indique que « cette version bêta de l’app a atteint le nombre maximum autorisé de testeurs ».

Outre ses logiciels phares, l’application inclut aussi un bloc-notes pour griffonner ce qui vous passe par la tête — pratique, par exemple, pour tenir une petite liste de courses, ou noter des informations éphémères. On trouve aussi un utilitaire de reconnaissance optique de caractères (pour extraire du texte à partir d’une image) ainsi qu’un outil pour extraire un tableau d’une image et l’envoyer dans Excel.

Office propose aussi un scanner de code QR, des fonctionnalités pour PDF (signer un PDF, numériser une image dans ce format, convertir un document ou en créer un à partir d’une image) et des facilités de transfert de fichier (avec une limite de 10 Mo par fichier) entre son PC et le smartphone. Il est aussi possible de transférer d’un smartphone à l’autre en se basant sur leur géolocalisation.