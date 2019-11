Lancée en octobre dernier à 79 euros, la console rétro SEGA Mega Drive Mini est aujourd’hui remisée à 59 euros sur Amazon et Cdiscount, soit une économie de 20 euros seulement un mois après sa sortie.

Après de nombreux modèles AtGames pas franchement convaincants, SEGA a finalement décidé de sortir une version mini (et officielle) de sa console mythique des années 90 : la Mega Drive. Cette nouvelle édition inclut 2 manettes authentiques ainsi que 42 jeux au total pour faire revivre aux nostalgiques du pixel leurs plus beaux souvenirs, en passant par Sonic the Hedgehog, Streets of Rage ou encore Road Rash II.

La SEGA Mega Drive Mini est aujourd’hui disponible à 59 euros sur Amazon et Cdiscount, contre 79 euros à sa sortie il y a un mois seulement.

Quelles sont les spécificités de la SEGA Mega Drive Mini ?

La SEGA Mega Drive Mini est une reproduction fidèle de la console d’origine. Elle propose le même design, mais avec des mensurations plus petites pour se faire discrète sur votre meuble TV. On retrouve toujours le bouton ON/OFF qui répond à la même fonction, ou encore le bouton RESET qui sert dorénavant à redémarrer la console ou à sauvegarder votre partie. Le souci du détail est d’ailleurs plutôt poussé, avec notamment un socle détachable sous la console, celui qui accueillait autrefois l’extension Mega CD de la Mega Drive. À l’instar des NES Mini, SNES Mini ou PlayStation Classic, la connectique se met également à jour avec un port USB pour l’alimentation et un port HDMI pour le son et la vidéo.

Est-ce que je peux jouer avec mes anciens jeux Mega Drive ou connecter mes anciennes manettes ?

Non et non. Tout d’abord, le port cartouche est factice, il est impossible d’introduire une ancienne cartouche Mega Drive dans cette version Mini de la console de SEGA. Au total, elle inclut 42 jeux en passant par Sonic The Hedgehog 1 et 2, Ecco the Dolphin, Space Harrier 2, ToeJam & Earl, Comix Zone, Altered Beast, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, Shinobi III, Streets of Rage 2, Earthworm Jim et bien d’autres. Une liste suffisamment exhaustive pour s’amuser pendant de nombreuses heures. Ensuite, les ports manettes ont été remplacés par de l’USB, il est donc impossible d’utiliser vos anciennes manettes. Toutefois, il est important de préciser que la console est livrée avec deux contrôleurs pour apprécier directement des parties à deux joueurs.

