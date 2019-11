Si vous précommandez Death Stranding aujourd'hui sur Amazon, vous bénéficiez d'une remise de 21 % pour y jouer le Jour J.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Death Stranding est le nouveau jeu du célèbre Hideo Kojima, le cerveau derrière la saga mythique qu’est Metal Gear Solid. Nous y avons joué et nous sommes sûrs d’une chose : le jeu sera une expérience qui divisera les joueurs et joueuses. On n’imagine mal une personne avoir un avis en demi-teinte à son sujet. Cette aventure en solo est à découvrir dès le 8 novembre 2019 en exclusivité sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro.

Et si vous souhaitez savoir si vous adorez ou détestez le jeu, c’est le moment ou jamais de précommander Death Stranding à prix réduit. Au lieu de 69,99 euros, il est aujourd’hui disponible à 54,99 euros sur Amazon.

Une édition « Amazon Exclusive » avec une pochette différente est également disponible au même prix.

Pour mieux comprendre l’offre

Death Stranding, c’est quel genre de jeu ?

Death Stranding est le premier jeu du studio Kojima Production. Vous êtes un livreur atteint d’une malédiction étrange dans un contexte post-apocalyptique. Dans cette aventure solo dont on ne veut pas gâcher le mystère, vous devrez sauver l’Amérique en reconnectant les différentes régions.

Que pense-t-on du jeu ?

Nous avons eu la chance de mettre les mains sur Death Stranding et il faut dire que nous faisons partie des chanceux, tombés sous le charme de cette nouvelle production Kojima. C’est une véritable claque grâce au moteur d’Horizon Zero Dawn, notamment sur PS4 Pro. Ensuite, l’écriture est d’une l’intelligence rare : « Death Stranding cache un univers à la maturité flippante. Il soulève des questions sur l’existence et sert une intrigue complexe dans son élaboration, mais terriblement simple dans son message centré sur l’Humanité et les liens qui la nourrissent », estime Maxime Claudel dans nos colonnes spécialisées. Vous pouvez retrouver son test à cette adresse.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Kojima Productions Signaler une erreur dans le texte