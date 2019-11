Facebook, l'entreprise, a présenté son nouveau logo, pour se différencier de Facebook, le réseau social.

Nouveau look pour une nouvelle vie ? Le groupe Facebook a annoncé que son logo officiel allait changer, dans un billet de blog publié le 4 novembre 2019. L’objectif est clair : montrer plus clairement que Facebook n’est pas qu’un réseau social, mais un groupe qui est propriétaire de nombreuses autres entreprises. Audacieux, quand on sait que les entreprises possédées par Facebook ont bénéficié d’une grâce dans l’opinion publique quand le réseau social était sous le feu des critiques — notamment lors de l’affaire Cambridge Analytica.

« Les gens devraient savoir quels produits ils utilisent. Parmi nos produits principaux, il y a l’app Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal et Calibra », écrit Antonio Lucio, chef marketing.

Il y a Facebook, et Facebook

Dont acte : Facebook va devenir… Facebook. Les lettres du logo du groupe seront toutes en majuscules et la police est très sobre (une sorte d’Arial/Helvetica très classique). Plus surprenant : l’entreprise abandonne sa couleur bleue si spécifique. Le logo de Facebook pourra désormais se teinter de tous les coloris, en fonction des entreprises où il figure.

Les autres applications du groupe seront suivie du message « par Facebook » (par exemple : Instagram, par Facebook, comme dans la capture ci-dessous), dans une couleur cohérente avec la marque concernée. Il y aura un dégradé chaleureux entre jaune et rouge pour Instagram et du vert pour WhatsApp. Le réseau social Facebook, lui, gardera la même typologie et sa couleur bleue.

« Nous mettons à jour notre image de marque pour qu’elle soit plus claire », continue Lucio, et pour créer une vraie distinction.

Jusqu’ici, Facebook (le groupe) et Facebook (le réseau social) avaient le même logo : le mot écrit en lettres blanches sur fond bleu foncé, ou en bleu foncé sur fond blanc. La dernière modification significative datait de 2015, alors que Facebook avait légèrement désépaissi son logo, et modifié la lettre « a » pour la simplifier.