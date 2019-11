Romain Ribout - il y a 4 minutes Tech

Que ce soit le modèle 32 ou 128 Go, compatible 4G ou non, de couleur argent, or ou gris sidéral, le nouvel Apple iPad est à prix réduit sur Amazon. Prix de départ : 354 euros.

Le nouvel Apple iPad de 2019 a été dévoilé en même temps que les nouveaux iPhone lors du keynote de la rentrée. Sans forcément révolutionner la formule, la firme de Cupertino livre aujourd’hui la meilleure version de sa tablette abordable, qui plus est en promotion aujourd’hui sur Amazon.

Toutes les versions sont concernées par une réduction, celle-ci allant jusqu’à presque 10 % du prix d’origine. On trouve les modèles 32 Go + Wi-Fi à 354 euros (au lieu de 389 euros) ; 128 Go + Wi-Fi à 452 euros (au lieu de 489 euros) ; 32 Go + 4G à 489 euros (au lieu de 529 euros) ; 128 Go + 4G à 577 euros (au lieu de 629 euros).

L’Apple iPad 10,2 pouces est disponible en trois coloris : argent, or et gris sidéral.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du nouvel iPad 2019 ?

Le nouvel iPad de 2019 possède beaucoup de points communs avec son prédécesseur. Lui aussi est propulsé par la puce A10 Fusion, la même qui équipe les iPhone 7 et 7 Plus, pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien. L’autonomie est toujours d’une dizaine d’heures, rechargeable via son port Lightning. Il est équipe du même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière (plus anecdotique, mais suffisant pour faire un petit FaceTime de temps en temps). Niveau design, on retrouve bien évidemment le bouton Home équipé de Touch ID pour déverrouiller la tablette, les bordures marquées autour de l’écran ou encore les trois coloris habituels : gris sidéral, argent et or.

Il va surtout se différencier par son nouveau format : le nouvel iPad intègre un écran, toujours Retina avec ses 3,5 millions de pixels, qui propose une diagonale de 10,2 pouces contre 9,7 pouces pour l’iPad de 2018.

Concrètement, que peut-on faire avec cet iPad ?

Les anciennes générations d’iPad étaient plus ou moins réservées à un usage familial, mais cette nouvelle déclinaison souhaite est là pour répondre à la majorité des besoins de son utilisateur ou utilisatrice. Pour cela, Apple a ajouté un Smart Connector à sa tablette pour lui permettre d’accueillir un clavier maison et, de ce fait, devenir un vrai allié de productivité. Selon la firme de Cupertino, il peut facilement remplacer un ordinateur sur la même tranche de prix. Il est également possible de transformer la tablette en une véritable console de jeu en connectant via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. Une fonctionnalité qui prend tout son sens avec la récente arrivée d’Apple Arcade.

