Casques, souris, mais surtout, accessoires de simulation : Logitech propose 20 % de réduction pour célébrer la PGW.

La Paris Games Week a lieu en ce moment dans les hangars de la porte de Versailles, mais vous n’avez qu’une envie : rester chez vous à jouer par cet horrible temps pluvieux et froid. Comme on vous comprend. Il est possible de profiter de l’événement parisien centré autour du jeu vidéo par un moyen détourné — les offres du géant Logitech dans sa boutique Amazon. Pour la PGW, de nombreux accessoires gaming sont soldées à -20 %, ce qui amène des produits haut de gamme ou uniques en leur genre à un prix imbattable.

Au-delà de l’excellente G-703 à un peu plus de 100 € que l’on ne peut que vous recommander si vous haïssez les fils, mais souhaitez conserver un appareil typé gaming, ce sont plutôt les périphériques dédiés à la simulation qui nous intéressent. Peu de constructeurs se positionnent sur ce secteur et, en l’absence d’une concurrence farouche, les prix sont souvent élevés. Alors depuis que Logitech a racheté son concurrent grand public Saitek, on se doute bien que cela ne va pas s’améliorer.

La simulation à l’honneur

Trois références sont disponibles pour trois plaisirs.

Le Logitech G Volant pour Farming Simulator à 172 € : le set complet idéal pour jouer à la ferme dans la simulation la plus populaire du marché. Il reproduit plus ou moins l’ergonomie des volants d’engins agricoles avec un panneau secondaire avec des tas de boutons et un joystick pour accéder facilement à toutes les fonctions. Vous complétez le panier avec un peu de foin à disposer (oui, 16 € le kilo, Numerama ne plaisante pas avec la nourriture des lagomorphes) autour de votre écran et c’est parti pour un voyage en-dehors des agglomérations.

: le set complet idéal pour jouer à la ferme dans la simulation la plus populaire du marché. Il reproduit plus ou moins l’ergonomie des volants d’engins agricoles avec un panneau secondaire avec des tas de boutons et un joystick pour accéder facilement à toutes les fonctions. Vous complétez le panier avec un peu de foin à disposer (oui, 16 € le kilo, Numerama ne plaisante pas avec la nourriture des lagomorphes) autour de votre écran et c’est parti pour un voyage en-dehors des agglomérations. Le volant G920 Driving Force à 179 € : pour une autre conduite, un peu plus musclée, ce kit volant et pédalier est idéal. Le retour de force est puissant dans les mains pour retransmettre les sensations de conduite et globalement, si vous avez un bon siège et un casque de réalité virtuelle, l’illusion sera parfaite.

: pour une autre conduite, un peu plus musclée, ce kit volant et pédalier est idéal. Le retour de force est puissant dans les mains pour retransmettre les sensations de conduite et globalement, si vous avez un bon siège et un casque de réalité virtuelle, l’illusion sera parfaite. Saitek Flight Yoke System à 111 € : si vous attendez le prochain Flight Simulator avec impatience, sachez que vous n’êtes pas seuls. Mais quand viendra l’heure de poser ses mains sur les commandes virtuelles des avions, l’idéal sera d’avoir des périphériques permettant de pousser la simulation au maximum. Ce set par Saitek est l’une des références, que l’on a pu voir dans les cours d’initiation des écoles de pilotage : c’est parfait. Et en attendant Flight Sim’, il fonctionne très bien avec X-Plane.

Pour profiter des prix avec -20 %, il vous suffit de compléter votre panier : la réduction sera appliquée sur l’objet au moment du paiement. Si cela n’a pas fonctionné, forcez la avec le code PGW2019.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.