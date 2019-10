Après le Google Pixel 4, c'est au tour de l'ordinateur Pixelbook Go de se retrouver au beau milieu d'un leak.

Cette année, il ne faudra pas espérer trop de surprises du côté de Google, qui a prévu une conférence centrée sur ses futurs produits le 15 octobre prochain. Ces dernières semaines, son prochain smartphone Pixel n’a pas été épargné par les fuites et c’est désormais au tour de l’ordinateur portable Pixelbook Go de livrer ses secrets avant l’heure. La présentation est signée 9to5Google, qui indique avoir récupéré un prototype auprès d’une source fiable dans un article publié le 10 octobre 2019.

En plus des caractéristiques techniques, le média spécialisé publie une copieuse galerie d’images et même une vidéo montrant le laptop en action. L’occasion de découvrir que Google a visiblement opté pour une distinction esthétique prenant la forme d’un dos gaufré. Ce qui pourrait améliorer la prise quand l’écran est fermé, avec une texture qui agrippe mieux la main qu’une surface lisse.

Le Pixelbook Go de Google livre tous ses secrets

Le Pixelbook Go s’articule autour d’un écran tactile de 13,3 pouces avec un ratio 16:9, disponible en définitions Full HD ou 4K. Le châssis s’appuie sur deux ports USB-C (un de chaque côté), une caméra de 2 mégapixels et deux haut-parleurs (meilleur rendu qu’un MacBook Pro de 2016 dixit 9to5Google). On retrouve aussi un port jack. Plusieurs configurations seront proposées du côté du processeur (Intel Core m3, i5 ou i7), de la mémoire vive (8 ou 16 Go) ou encore du stockage (64, 128 ou 256 Go). Pour la sécurité, Google intègre sa clé Titan.

Il faudra en revanche oublier un éventuel capteur d’empreintes digitales (pour le déverrouillage) et la compatibilité avec un stylet. Le Pixelbook Go sera disponible en deux finitions (‘Juste noir’ et ‘Pas rose’). Sa sortie en France n’est pas encore garantie à ce jour, Google ayant cette fâcheuse habitude de ne pas proposer son catalogue sur tous les marchés. On avait par exemple dû attendre la troisième génération pour mettre la main sur un téléphone Pixel. On en saura plus sur ce point la semaine prochaine, au moment de l’officialisation.