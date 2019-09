Un grosse fuite vidéo du Google Pixel 4 XL montre que le téléphone serait disponible en trois coloris : noir, blanc et... orange.

Les fuites ont particulièrement épargné les iPhone 11 et 11 Pro, désormais officiels. En revanche, elles ne sont pas tendres avec le Google Pixel 4. Ces dernières semaines, elles se sont multipliées, au point que le téléphone et sa déclinaison XL n’ont plus aucun secret pour nous. Dans une longue vidéo publiée le 11 septembre 2019 par la chaîne Rabbit TV, on aperçoit carrément les trois coloris du smartphone.

Le Google Pixel 4 XL serait donc disponible en trois versions : noir, blanc et un curieux orange (ou corail). Seule la déclinaison noire aurait un rendu brillant et ont peut remarquer des tranches noires quelle que soit la couleur choisie. Les observateurs noteront également que le triple capteur est plus élégant que sur l’iPhone 11 Pro (même si le carré est noir).

Le Google Pixel 4 XL serait disponible en orange

Le Google Pixel 4 XL ne serait pas le premier smartphone à être disponible en orange. L’an dernier, Apple a lancé un iPhone XR en corail. Et s’il est toujours étonnant de voir une multinationale proposer un peu d’exotisme pour un produit haut de gamme, on rappelle que l’iPhone 11 Pro tentera le vert nuit…

Au moins, il n’est plus possible d’affirmer que les acteurs du marché ne vont jamais au-delà du noir, du blanc, de l’argent et de l’or (les coloris habituels du segment).

Le tour d’horizon proposé par Rabbit TV est corroboré par une autre vidéo signée AnhEm TV, qui ne montre que le Google Pixel 4 XL blanc (doté d’un bouton de tranche… orange). Dans cet autre aperçu, on peut découvrir les paramètres, notamment la présence d’un mode Smooth Display. Il permettrait à l’écran de passer dynamiquement d’un taux de rafraîchissement de 60 à 90 Hz pour un confort visuel accru (au prix d’une autonomie moindre).

Enfin, Rabbit TV conclut sa présentation sur un comparatif des performances photographiques entre le Pixel 3 XL et le Pixel 4 XL sur les modes Nuit et Portrait.