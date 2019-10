La modernisation du bouchon d'oreille n'aura pas fait long feu : Bose rappelle ses Sleepbuds.

Il y a un peu plus d’un an, Bose lançait sur le marché des « bouchons d’oreille à réduction de bruit active ». L’objet, vendu 250 €, pourrait se résumer assez facilement : des écouteurs Bose qui ne produisent pas de son. Car le constructeur sait que l’une de ses forces est dans la réduction de bruit, il avait alors décidé de créer un produit uniquement pour cela, vendu comme une aide au sommeil et à l’endormissement.

Dans Indiegogo, il y a Indie

Avance rapide jusqu’en octobre 2019 : Bose annonce qu’il retire son produit de la vente et qu’il remboursera tous les clients ayant déboursé de l’argent pour se les offrir. Dans une communication adressée aux clients, Bose affirme que les Sleepbuds, conçus d’abord par un financement participatif sur Indiegogo, ont un souci lié à la batterie. De nombreux possesseurs ont en effet remonté que leurs appareils ne se chargeaient pas complètement… ou s’éteignaient sans crier gare. Certains auraient même eu les deux problèmes à la fois sur leurs exemplaires.

Bose, qui pensait corriger ces défauts par des mises à jour logicielles, n’a visiblement jamais réussi à atteindre son but et à la rentrée 2019, le géant de l’audio préfère baisser les bras. Le texte publié à l’attention des clients, un brin dramatique dans sa prose, souligne toutefois que Bose continuera à raffiner le produit en interne, ce qui pourrait amener à une version plus aboutie : « Pour autant, nous sommes résolus à faire de notre vision une réalité, c’est pourquoi nous poursuivrons nos recherches », peut-on lire.

Si vous faites partie des clients Sleepbuds, satisfaits ou non, vous pouvez participer au programme de rappel (lien direct) en renvoyant votre unité — vous serez intégralement remboursé. La date limite de retour est fixée au 31 décembre 2019 : il vous reste donc un peu plus de deux mois.

L’occasion de repasser à de bonnes vieilles boules quies ?