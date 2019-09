Clément Grandjean - il y a 5 minutes Tech

Le Bon Plan du jour : Free propose jusqu'au 24 septembre un forfait mobile sans engagement avec 60 Go de données 4G à 8,99 euros par mois pendant 1 an puis 19,99 euros.

Free Mobile propose en ce moment sa meilleure offre sans engagement : un forfait mobile avec 60 Go de données 4G pour 8,99 euros pendant 1 an. Le forfait, très complet, comprend également 4 Go de données utilisables en Europe et dans les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM.

Pour résumer le forfait :

France : 60 Go de 4G par mois pendant 1 an puis 100 Go

par mois pendant 1 an puis 100 Go Europe : 4 Go de 4G par mois pendant 1 an puis 25 Go (+ USA, Canada,

Australie, Afrique du Sud, Israël, Nouvelle-Zélande)

par mois pendant 1 an puis 25 Go (+ USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël, Nouvelle-Zélande) Appels, SMS, MMS illimités depuis la France et l’Europe

Sans engagement : vous pouvez changer de forfait à tout moment sans aucun frais

: vous pouvez changer de forfait à tout moment sans aucun frais 8,99 euros pendant 1 anpuis 19,99 euros

Si vous aviez pu tester le réseau de Free Mobile il y a quelques années, sachez que la stabilité et les débits se sont grandement améliorés et c’est encore le cas récemment avec le déploiement d’une nouvelle technologie de modulation qui permet à tout le monde de bénéficier d’un débit supérieur de 30 % en moyenne. Si vous souhaitez comparer l’offre avec celles proposées par la concurrence, le comparateur de FrAndroid vous permettra de trouver le meilleur forfait mobile pour votre usage.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-ce que mon smartphone est compatible avec le réseau de Free Mobile ?

Sans aucun problème si vous l’avez acheté après 2014.

Les smartphone haut de gamme sont également souvent compatibles avec la bande 4G 700 Mhz (B28) qui propose de meilleures performances et une couverture améliorée.

Comment conserver mon numéro ?

Il suffit de fournir le code RIO pendant la souscription. Vous pouvez l’obtenir gratuitement en appelant le 3179 depuis votre ligne actuelle. Vous aurez également l’information sur la fin de votre période d’engagement.

Le jour de la migration, vous n’aurez qu’à échanger les cartes SIM pendant l’heure indiquée préalablement par message.

Est-ce que le forfait reste intéressant au bout d’un an ?

Cela dépend de votre usage, si vous vous approchez ou dépassez tous les mois les 60 Go, il sera effectivement intéressant de le conserver pour profiter d’un gros volume de données à un prix compétitif.

Cependant, si vous utilisez moins de 20 Go, il sera peu intéressant la seconde année et vous pourrez changer à nouveau de forfait sans frais grâce au sans engagement.

