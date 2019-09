ZenMate est l’un des fournisseurs de VPN les moins chers du marché. Ce qui ne l’empêche pas de répondre aux mêmes critères de qualité que ses concurrents.

Dans le monde ultraconcurrentiel des VPN, les utilisateurs sont les grands gagnants de la guerre des prix que se livrent les fournisseurs. ZenMate, à ce titre n’hésite pas à casser les prix pour gagner en notoriété. Avec un tarif de seulement 1,75 euro par mois pour le forfait d’un an (soit 21 euros au total), il fait partie des offres les moins chères du moment.

Qui est ZenMate ?

ZenMate est un VPN développé par une start-up allemande fondée en 2011 et récemment rachetée par le géant de la cybersécurité Kape. Il propose depuis 8 ans une solution de VPN. Son récent rachat a été l’occasion de revoir entièrement le design de ses applications.

Comparé aux autres fournisseurs de VPN, ZenMate ne propose pas autant de points de localisation de serveurs que la concurrence. 35 pays sont en effet affichés sur sa page de serveurs. Mais les fonctionnalités et la qualité du service n’ont pas à rougir par rapport à ce que l’on peut trouver ailleurs.

Une application simple à prendre en main

À commencer par son application. Elle est disponible sur mobile et desktop et dispose d’une extension pour Chrome, Firefox et Opera. Elle a également le bon goût d’être traduite en français. Cette application vise la simplicité : son écran d’accueil comprend un bouton pour se connecter automatiquement à un serveur et pour sécuriser sa connexion rapidement.

Un clic supplémentaire permet d’accéder aux options : choix de la localisation (pour contourner des géoblocages), sélection de serveurs spécialisés dans le streaming (pour accéder à Netflix US ou aux vidéos de la BBC) ou de serveurs cantonnés pour le téléchargement (pour les torrents). Impossible de se perdre, tout est parfaitement lisible et compréhensible.

Des serveurs rapides

Les performances, justement, sont au rendez-vous. Voici les résultats des mêmes tests que nous avons effectués pour notre sélection des meilleurs VPN du moment. Les tests de débit ont été effectués sur une connexion locale en fibre de 300 Mb/s environ sur Speedtest.com.

Serveur États-Unis Allemagne Ping 79 ms 14 ms Download 60 Mb/s 89,65 Mb/s Upload 12,57 Mb/s 159,20 Mb/s

Un débit amplement suffisant, que ce soit pour de la navigation sur Internet, pour du jeu vidéo (en se connectant sur un serveur européen) ou pour du streaming. En passant par l’extension Chrome, nous avons par exemple pu nous connecter au catalogue américain de Netflix et regarder quelques films et séries en bonne qualité, sans ralentissement.

Pour finir sur l’aspect technique, ZenMate propose plusieurs protocoles de connexion dans ses options, dont OpenVPN et ne conserve aucune trace de l’activité de ses utilisateurs sur ses serveurs. Une licence permet par ailleurs de protéger 5 appareils simultanément.

Seulement 1,75 euro par mois

Serveurs rapides et efficaces, application ergonomique et politique de conservation des données strictes, ZenMate possède tous les arguments des fournisseurs de VPN haut de gamme. Argument supplémentaire de taille : son prix, de 1,75 euro par mois pendant la première année. La concurrence se situe généralement aux alentours de 2,75 euros par mois, voire 3 euros pour les plus chers.

Sachez pour finir qu’il est possible de tester ZenMate pendant 30 jours. Si le service ne vous convient pas, il suffit de contacter le service client pour demander un remboursement.