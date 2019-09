Les trois nouveaux iPhone 11 sont officiels, et ils sont chers. Il est cependant possible d'en profiter à de meilleurs prix que ceux d'Apple en passant par l'application Volpy, qui vous propose de reprendre votre ancien smartphone et de vous envoyer simultanément un iPhone 11 flambant neuf.

Présentés mardi dernier, les nouveaux iPhone 11 sont parmi les téléphones les plus attendus de cette fin d’année. Pas de grosse révolution en vue pour ces smartphones, mais plutôt de petites évolutions d’une recette déjà bien rodée de la nouvelle génération d’iPhone apparue lors de la sortie de l’iPhone X. Il y a cependant une ombre au tableau, le prix de ces smartphones — surtout les modèles Pro — est particulièrement élevé.

Si vous possédez un smartphone récent et qu’il est hors de question de payer plus de 1000 euros un nouvel iPhone, l’application Volpy propose les iPhone 11 à des tarifs bien plus accessibles, en reprenant votre ancien smartphone, le tout depuis une application qui propose des facilités de paiement.

Diagnostiquez votre téléphone actuel

Avant de vous séparer de votre ancien téléphone, il est nécessaire de faire un diagnostic précis pour vérifier que toutes ses fonctionnalités basiques fonctionnent correctement. Pour ce faire, l’application Volpy propose toute une série de tests à l’utilisateur pour s’assurer que le téléphone est en bon état : vérification de la dalle tactile, du vibreur, du flash, etc. Le tout est très rapide et ne prend que quelques minutes.

Une fois cette batterie de tests effectuée, Volpy va attribuer un certain nombre de points à votre téléphone. Plus ce nombre de points est élevé, et plus il pourra être revendu cher. Avec, à la clé, un iPhone 11 moins cher que sur le site d’Apple.

Échangez votre smartphone

Une fois que le diagnostic est réalisé et que la valeur du téléphone est mesurée, il ne reste plus qu’à choisir votre futur smartphone. Volpy propose évidemment les tout derniers iPhone 11, mais son catalogue est très vaste. L’application propose de nombreuses références récentes, telles que les Samsung Galaxy S10 ou le Huawei P30 Pro. Ces références sont d’ailleurs disponibles à l’état neuf, mais également reconditionnées pour faire encore plus d’économies.

Une fois votre choix fait, il ne reste qu’à passer commande. C’est à ce moment que le service de Volpy est le plus appréciable : vous ne restez jamais sans téléphone, même dans le cas d’une reprise où vous ne payez que la différence entre votre ancien et votre nouveau smartphone. Dans les 48 heures, l’iPhone 11 sera dans votre boîte aux lettres ainsi qu’une enveloppe prépayée pour le téléphone que vous rendez. Ce qui vous laisse le temps de faire tranquillement une sauvegarde pour transférer les données de l’ancien téléphone vers le nouveau téléphone.

Voici concrètement à combien il est possible d’acheter les nouveaux iPhone sur Volpy dans les cas où le téléphone repris est en parfait état :

l’iPhone 11 est à 349 euros avec la reprise d’un iPhone Xr 64 Go

avec la reprise d’un iPhone Xr 64 Go l’iPhone 11 Pro est à 659 euros pour toute reprise d’un iPhone Xr 256 Go

pour toute reprise d’un iPhone Xr 256 Go et l’iPhone 11 Pro Max à 759 euros dans le cas d’une reprise d’iPhone Xr 256 Go

Soit plus de 400 euros d’économie sur toute la nouvelle gamme de smartphones Apple.

Des facilités de paiement… et des remises

Il est vrai que même en profitant d’une remise importante, le prix de l’iPhone 11 peut encore être difficile à digérer. Pour faciliter l’achat, l’application Volpy propose un paiement en 4x sans frais pour les commandes effectuées avec une carte bancaire. De quoi étaler l’achat d’un nouveau téléphone sur quatre mois plutôt qu’un seul. Et au même titre qu’en grande surface, les téléphones neufs de Volpy sont garantis deux ans.

Jusqu’au 30 septembre seulement, pour célébrer la sortie des nouveaux iPhone ainsi que la rentrée, l’application Volpy propose un bonus de 5 euros sur la reprise de votre ancien smartphone en entrant le code REPRISE5. Le seul moyen pour en profiter est de télécharger l’application Android ou iOS.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte